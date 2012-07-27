«Украинская платформа “Собор” призывает известных и авторитетных людей в свой список на выборы в ВР

Киев. 27 июля. УНИАН. Политическая партия «Украинская платформа “Собор” призывает известных и авторитетных людей вне политики в свой список на выборы в Верховную Раду Украины.

Об этой инициативе партии на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель “Украинской платформы “Собор” Павел Жебривский.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в украинском обществе “недоверие и разочарование” к политикам, которые уже были во власти и каким-то образом дискредитировали себя, и ввиду ситуации, когда некого делегировать в новую власть, которая будет формироваться на выборах осенью, около половины избирателей, согласно опросам, не хочет принимать участия в этом процессе.

“Сегодня необходимо привнести мораль в политику, вернее больше морали принести в политику. Понятно, если к действующим политикам есть недоверие, то на авансцену должны выйти совсем другие люди. Это представители гражданского общества – журналисты, публицисты, эксперты, научные работники. Это те, кто имеют моральный авторитет в обществе”, - объяснил П.Жебривский.

Он также отметил, что бюллетени граждан, которые не пришли на выборы, могут быть использованы для фальсификаций, чтобы сохранить ту власть, которая существует сейчас в стране. Поэтому, чтобы изменить властный режим и дать возможность прийти в политику новым людям, желающим изменить жизнь украинцев к лучшему, избиратели должны не игнорировать эти выборы, а обязательно прийти и проголосовать, заявил П.Жебривский.

“На нашем центральном совете мы приняли решение, что мы предлагаем представителям гражданского общества площадку - Украинскую платформу – для того, чтобы они, а не политики, вышли со своей программой, программой изменения качества власти, с новым качеством во власти. А действующие политики, в том числе председатель партии, должны идти на мажоритарный округ с тем, чтобы получить или не получить вотум на продолжение политической деятельности. Мы считаем, что именно это и является внедрением той альтернативы в украинской политике, которая собственно должна быть”, - сказал П.Жебривский.

По его словам, окончательно список партии на выборы будет утвержден 4 августа на съезде “Украинской платформы “Собор”. Для формирования списка создается наблюдательный совет, в который войдут известные украинцы, имеющие высокий уровень доверия общества. В частности, сегодня на пресс-конференции присутствовали представители инициативной группы, которая поддерживает идею партии относительно формирования избирательного списка из числа людей, которые вне политики и имеют моральный авторитет в обществе, и которые призвали граждан откликнуться. Так, присутствовали: писатели, издатели, общественные деятели братья Дмитрий и Виталий Капрановы; поэт, литературовед Рауль Чилачава; историк, политолог Александр Палий, а также министр иностранных дел Украины в 2007-2009 гг. Владимир Огрызко.

“Мы призываем всех, кто не хочет консервирования этой системы и полной победы на осенних выборах действующей власти, действующей политики, попытаться собственной силой, собственным авторитетом привлечь избирателей на участки, то есть войти в список. В списке не будет ни одного действующего депутата, а будут те, кто захочет работать, кто захочет созывать людей своим авторитетом на выборы, чтобы за него проголосовали, и тот, кто наступит “на горло собственной песне” и сможет несколько лет выгребать дерьмо в Верховной Раде...”, - отметил Д.Капранов.

В свою очередь А.Палий выразил убеждение, что “общественные авторитеты сейчас должны сказать свое весомое слово». «Можно, конечно, закрыть глаза и “наслаждаться” тем, что делается со страной, но думаю, что это не ответственная позиция, и позиция, которая не может быть совместимой со статусом политической элиты из народа”, - сказал политолог.

По словам Р.Чилачавы, если “Украинская платформа «Собор” преодолеет барьер в ВР, то это будет “действительно честная сила, которая не будет кнопкодавом, не будет слепым исполнителем воли кукловодов, а будет проводить честную линию, которая зафиксирована в наработанном манифесте и других документах партии”.

“Но если мы не пройдем, мы все равно продолжим работу на Украину, во имя Украины, за демократизацию нашего общества доступными для нас средствами. В основном это писатели, политологи, люди, имеющие доступ к человеческим душам”, - подчеркнул он.

В.Огрызко отметил, что уже бывал “в политике и власти”. “Пошел во власть и ровно с тем же и вышел. У меня нет цели идти во власть, чтобы оттуда выйти с чемоданом с долларами, я мог бы это давно сделать, но не сделал... У меня и других представителей инициативной группы, которые сегодня здесь присутствуют, другая цель – хотим начать ломать эту власть. Поскольку мы понимаем, что с такой властью или с каким-то ее проявлением мы Украину потеряем”, - заявил он.

Также он заметил, что участие в этой пресс-конференции совсем еще не значит, что все они будут присутствовать в избирательном списке, поскольку список будет формировать наблюдательный совет.

В обнародованном на пресс-конференции Открытом письме общественной инициативы «Украинская платформа “Собор” отмечается: “Мы призываем тех, чье главное богатство - репутация. Так же, как и основная ценность. Это станет инъекцией совести для власти и страны. Каждый выбирает сам: рассуждать ли дома о феномене Гавела, или вычистить политический мусор собственноручно. Если чувствуете, что Ваш общественный авторитет, репутация и стремление изменений могут быть полезными Украине, начинаем работать уже сегодня! Идем вместе!... Мы мобилизуем голоса тех, кто не имеет выбора среди сегодняшних политиков!”.