В четверг, 9 августа в украинский прокат выходит кино-альманах о кубометрах любви к столице Кубы - "Гавана, я люблю тебя".

Над семью открытками о кубинской столице работали семь режиссёров: обладатель Золотой пальмовой ветви за фильм «Класс» Лоран Канте; знаменитый актёр и дебютант от режиссуры Бенисио Дель Торо; известный своими чувственными картинами испанец Хулио Медем, снявший в своем кубинском эпизоде испано-немецкую звезду Даниэля Брюля; «плохой мальчик» французского артхауса, авангардист и провокатор Гаспар Ноэ, создатель лент «Необратимость» и «Вход в пустоту»; обладатель наград Каннского и Венецианского фестивалей Элия Сулейман, сочетающий в своих картинах трезвость и бурлеск; самый прославленный кубинский кинематографист Хуан Карлос Табио, серебряный призёр Берлинского кинофестиваля; яркий представитель аргентинского «нового кино», завсегдатай фестивалей в Каннах, Венеции и Торонто Пабло Траперо, в чьей гаванской зарисовке снялся сербский режиссер Эмир Кустурица.

Фильм был снят при поддержке Havana Club International в рамках программы развития кубинской культуры. Семь режиссеров с мировыми именами создавали сценарии своих короткометражных новелл о Гаване совместно с известным современным кубинским писателем Леонардо Падурой, автором знаменитой серии детективных романов ("Времена года"), а также резонансного романа "Прощай, Хэмингуэй". Каждая новелла описывает один день недели, прожитый в Гаване, и действие разворачивается с утра и до вечера.

В создании проекта принимали участие продюсеры альманаха "Париж, я тебя люблю". Бюджет составил 3 млн. евро, съемки проходили в Гаване, с марта по апрель 2011 года. Мировая премьера цикла "Гавана, я люблю тебя" состоялась на 65-м Каннском кинофестивале в мае 2012 года, где фильм был представлен в рамках секции "Особый взгляд". Украинская премьера состоялась в июле 2012 года на 3-м Одесском международном кинофестивале.

В четверг, 9 августа, фильм-путеводитель "Гавана, я люблю тебя" выходит в прокат в Киеве, Одессе, Харькове, Донецке, Днепропетровске, Львове, Запорожье, Виннице, Кривом Роге и Броварах.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ПРОЕКТА:

ТОРГОВАЯ МАРКА HAVANA CLUB

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Афиша Bigmir)net

Премьера фильма в Киеве (кинотеатр "Киев") и Одессе (кинотеатр "Родина") пройдет при поддержке ТМ Havana Club - зрителей ждет кубинская вечеринка с легендарными коктейлями Острова Свободы, зажигательной музыкой и, конечно же, главное блюдо - фильм "Гавана, я люблю тебя".