ОАО "Запорожсвязьсервис" обвиняет местную власть в незаконном устранении предприятия от сбора коммунальных платежей

Киев. 30 июля. УНИАН. В ОАО "Запорожсвязьсервис" заявляют о попытках власти Запорожья незаконно отстранить предприятие от сбора коммунальных платежей с населения путем передачи этих функций коммунальному предприятию, у которого нет ни опыта работы в этой сфере, ни технологических возможностей.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления ОАО "Запорожсвязьсервис" Юрий Комисаров.

По его словам, за 17 лет работы предприятие создало в городе высокотехнологичную систему прозрачных расчетов по обслуживанию населения, систематически выплачивая в бюджет все обязательные платежи. В то же время, как отметил Ю.Комисаров, разрушение этой системы местной властью путем создания "новых схем" на основе коммунального предприятия, не имеющего никакого опыта работы в области ЖКХ, является прямой коррупцией.

"Разрушение нынешней системы платежей и создание новой происходит без обнародования предварительных расчетов, которые бы доказали, что новая система повысит поступления в местный бюджет, не приведет к повышению цен на коммунальные услуги для населения и не даст возможности манипулировать средствами населения, что неминуемо приведет к возникновению напряженности среди жителей Запорожья", - сказал Ю.Комисаров.

При этом он отметил, что такие действия органов местной власти трудно понять накануне избирательной кампании. "Создается впечатление, что цели у власти центральной и у власти местной совсем разные. Если первая пытается внедрить реформы, то вторая - создает видимость их проведения", - отметил Ю.Комисаров, добавив, что коллектив ""Запорожсвязьсервиса"" будет пытаться решить проблему на местном уровне, но если не удастся, то будет вынужден просить вмешательства премьер-министра или Президента Украины.