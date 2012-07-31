Исследование: КПУ в нынешней ВР является лидером по невыполнению провозглашенной программы, НУ-НС – лидером по выполнению обещанного

Киев. 31 июля. УНИАН. Коммунистическая партия Украины является лидером в нынешнем парламенте относительно невыполнения провозглашенной предвыборной программы, а НУ-НС лидирует среди исполнителей заявленного.

Такие выводы исследования привел сегодня на пресс-конференции в УНИАН аналитик фонда "Відкрите суспільство" Станислав Соколов.

По его словам, анализ деятельности политических сил, представленных в Верховной Раде Украины VI созыва показал, что НУ-НС за пять лет законодательной деятельности выполнила 26% от заявленного в предвыборной программе, Партия регионов - 21%, БЮТ - 9%, Блок Литвина - 3% и КПУ - 0%.

В то же время проведенное фондом исследования показало, что в целом 3 из 4 обещаний депутатов электората остаются невыполненными. В частности, Партия регионов "должна" избирателям 17 из 28 заявленных обещаний (самая большая часть из них - улучшение благосостояния граждан), БЮТ - 74 обязательства из 94 (половина приходится на экономическую политику), НУ-НС - 38 из 68 (меньше всего работал в реформировании правовой политики и государственного управления), КПУ не выполнила 50 из 58 обещаний, Блок Литвина - 55 из 64.

Как отметил С.Соколов, анализируя работу парламента этого созыва, эксперты подсчитали, что "плодотворная работа" над выполнением одного обещания в денежном эквиваленте с учетом содержания ВР стоила налогоплательщикам в среднем 182 млн грн.

"Следовательно, нашим политическим партиям не хватает ответственности. И мы, как граждане, должны требовать от тех, кого избираем, максимально информировать о результатах работы партии в парламенте", - сказал С.Соколов, заметив, что в отличие от ВР предыдущего созыва, в этом парламенте наблюдалась существенная коммуникационная регрессия относительно ответственности и отчетности перед избирателями.