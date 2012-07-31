Колесниченко направит в международные организации общественный отчет о выполнении Украиной Европейской хартии региональных языков

Киев. 31 июля. УНИАН. Народный депутат Украины, председатель Совета ВОО «Правозащитное общественное движение «Русскоязычная Украина» Вадим Колесниченко направит в международные организации англоязычное издание «Второго общественного отчета о выполнении Украиной положений Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств: тенденции нарушения прав человека усилились».

Об этом В.Колесниченко сказал на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Поговорим с Европой о родном языке на родном языке».

Он отметил, что в последнее время как в Украине, так и в Европе появилось много экспертов в области языковой политики, которые «пытаются дать свое понимание того, что происходит в Украине». В связи с этим, по его словам, было принято решение перевести Второй общественный отчет о выполнении Украиной положений Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств на английский язык, чтобы эксперты имели возможность «получить достоверную информацию».

«Издание, тиражом 10 тыс экземпляров, будет направлено всем депутатам Европарламента, ПАСЕ, ЮНЕСКО, ООН, правозащитникам и журналистам для того, чтобы зарубежные правозащитники получили информацию из первых рук, официальную и достоверную», - сказал В.Колесниченко.

Он отметил, что в Украине системно нарушаются права человека на использование родного языка.

В.Колесниченко напомнил, что в 2003 году Украина ратифицировала Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств, которая вступила в силу с 1 января 2006 года.

В 2007 году Украина подала Первый Государственный отчет, а общественные организации - Первый общественный отчет относительно выполнения Хартии.

В 2010 году Комитет министров Совета Европы по результатам рассмотрения Государственного и Общественного отчетов утвердил доклад и принял рекомендации для Украины относительно выполнения Хартии. По его словам, в докладе констатировались системные и грубейшие нарушения прав человека в Украине на использование родного языка практически во всех сферах общественной жизни.

По данным В.Колесниченко, в июле 2011 года Украина была обязана предоставить Второй Государственный отчет о выполнении Хартии, однако это не было сделано в установленный срок.

«Именно поэтому общественная организация «Правозащитное общественное движение «Русскоязычная Украина» и ВВО «Правозащитная организация «Общая цель» подготовили Второй периодический общественный отчет по выполнению в Украине положений Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств», - сообщил В.Колесниченко.