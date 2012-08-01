В ОПОРЕ прогнозируют, что кандидаты в народные депутаты будут платить избирателям за голос от 50 до 500 гривен

Киев. 1 августа. УНИАН. Координатор избирательных программ ОПОРЫ Ольга Айвазовская прогнозирует, что кандидаты в народные депутаты будут платить избирателям за голос от 50 до 500 гривен.

Такое мнение она выразила на пресс-конференции в УНИАН, презентуя результаты четвертого мониторингового отчета по результатам общенационального наблюдения за парламентскими выборами.

«Нам не докладывают, это информация к которой очень не легкий доступ, но есть ожидания от 50 до 500 гривен… мы сомневаемся, что кто-то даст на руки избирателю более 500 гривен, разве что в рамках каких-то социальных программ, законспирированных в избирательных проектах кандидатов», - отметила она, добавив, что большая сумма может появиться разве что при «избирательной истерике кандидата», который за несколько дней до голосования увидит, что не набирает необходимого количества голосов.

О.Айвазовская призвала избирателей не брать деньги, поскольку это не только уголовное преступление, а еще и не рационально. По ее словам, 500 гривен, если разделить на каденцию депутата – это 27 копеек в день. «27 копеек за то, что кандидат будет работать в парламенте и абсолютно не считаться с округом, людьми… рациональные избиратели, которые все же думают денежными измерениями, должны понять, что это невыгодно. Выгоднее иметь депутата, который просто будет отстаивать их интересы», - отметила общественный деятель.

В отчете подчеркивается, что дополнительной угрозой для демократических выборов является подкуп граждан с правом голоса отдельными кандидатами или партиями. В соответствии с данными социологических исследований Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, 10% граждан Украины готовы продать право свободного выбора за сумму, которая составляет от 50 до 500 гривен, а 17,6% считают, что это разрешенный законодательством и распространенный способ агитации. Наблюдатели ОПОРЫ отмечают, что подкуп и предвыборная благотворительная деятельность кандидатов превратились в тренд кампании. ОПОРА считает, что подкуп является формой фальсификации результатов выборов, которая, при условии сохранения негативной практики, будет иметь влияние на результат волеизъявления граждан.

Среди наиболее распространенных способов подкупа активисты ОПОРЫ зафиксировали подарки учреждениям здравоохранения, которые наиболее массово используются потенциальными кандидатами в одномандатных мажоритарных округах. В частности, Виталий Журавский (округ №66, Житомирская обл.) подарил 41 велосипед для фельдшерско-акушерских пунктов Радомышльского района; Игорь Рыбаков (округ №207, Черниговская обл.) подарил велосипеды для почтальонов и ФАПов; депутат Виктор Корж (округ №197, Черкасская обл.) оказал спонсорскую помощь в размере 200 тысяч гривен медицинским учреждениям. Популярными среди кандидатов являются подарки школам, религиозным общинам.

Установка детских площадок является ключевым трендом июля в избирательной благотворительности. Так, Владимир Грабовецкий, (округ №86, Ивано-Франковская обл.) профинансировал установку двух детских площадок в районных центрах Долина и Рожнятов; в Луганской области целый ряд потенциальных кандидатов-мажоритарщиков от Партии регионов открыли детские площадки: депутат Александр Кунченко в г. Северодонецк (округ №106); Сергей Горохов – две площадки в Октябрьском районе (округ №105); Юрий Терников в Перевальском районе (округ №108).

В г. Киев потенциальные кандидаты продолжают раздавать продуктовые пайки. Однако на сегодня кандидаты сменили тактику – перешли к адресной раздаче пайков. Списки для предоставления «адресной помощи» составляют или дворники, или работники ЖЭКов. Такую раздачу пайков сложно выявить и зафиксировать, поскольку автомобили, на которых развозят пайки, не обозначены никакой символикой кандидатов.

В целом, по словам О.Айвазовской, трендом этих выборов является создание благотворительных фондов кандидатов, которые раздают избирателям продуктовые наборы, лекарства и тому подобное. Она подчеркнула, что такие фонды на сегодня созданы во всех без исключения избирательных округах Украины.

По данным мониторинга ОПОРЫ, возвращение к мажоритарной составляющей избирательной системы создало чрезвычайно широкие возможности для системного применения потенциальными кандидатами в первую очередь материальных стимулов в работе с избирателями. Фактический подкуп выборов – в частности в денежной форме – сознательно маскируется под благотворительную деятельность и преимущественно осуществляется от имени созданных благотворительных фондов. Намереваясь избежать ответственности за очевидные правонарушения, потенциальные кандидаты максимально использовали для проведения благотворительных мероприятий именно доизбирательный период, когда они еще не находились в статусе «субъектов избирательного процесса». Однако отсутствие жестких санкций в избирательном законодательстве и ограниченность практики применения норм уголовного законодательства за осуществление подкупа избирателей не создает надлежащих предохранителей для массового использования подобной практики в период официальной избирательной кампании.

О.Айвазовская отметила, что распространяется и использование административного ресурса. Так, в основном кандидаты от власти и провластные политические силы, используют бюджетные средства для ведения своей агитации. В частности, шаги, сделанные в рамках реализации социальных инициатив Президента, которые финансируются из государственного бюджета, используются в качестве агитации властных кандидатов.

Распространяются случаи применения «черного пиара», лидерами среди такого метода ведения предвыборной борьбы являются мажоритарщики. Больше всего проявлений «джинсы» зафиксировано в местных коммунальных и государственных печатных изданиях. Чаще всего таким способом освещается деятельность Партии регионов, «Украина – Вперед!» «УДАРа» и «За Батькивщину».

В отчете отмечается, что предвыборная кампания в одномандатных округах разворачивается вокруг хозяйственных проблем местных общин и социальных нужд отдельных групп избирателей. Почти никто из кандидатов-мажоритарщиков до сих пор не обнародовал свои планы относительно законотворческой деятельности. В ходе предвыборной кампании в округах фиксируется значительная роль местных органов власти, поскольку их содействие существенно повышает эффективность инициатив кандидатов-мажоритарщиков.