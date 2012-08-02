Заявление трудовых коллективов дирекций НАСК «Оранта»

Трудовые коллективы дирекций НАСК «Оранта» полностью поддерживают заявление Правления компании «О развитии ситуации вокруг попыток дискредитации и рейдерского захвата компании» (Решение Правления № 167 от 30 июля 2012 г.).

Сотрудники дирекций считают недопустимым распространение клеветы, черного пиара вокруг доброго имени компании, имеющей самый большой опыт страхования рисков в Украине.



НАСК «Оранта» предоставляет страховые услуги, в первую очередь, самым незащищенным слоям населения нашей Родины ― от горных селений до степей Херсонщины и Крыма ― учителям, медицинским работникам, рабочим промышленных регионов и трудовой интеллигенции.

Попытки дискредитации с целью дальнейшего рейдерского захвата могут привести к выходу компании из низкорентабельных, но крайне социально значимых рынков, где НАСК «Оранта» стоит на защите интересов простых граждан, их семей, их жилья, их подсобных хозяйств, домашних животных, малой сельхозтехники, зачастую (в условиях посткризисных явлений) являющихся источником существования тысяч и тысяч украинцев.

Трудовые коллективы дирекций НАСК «Оранта» требуют прекратить попытки облить грязью доброе имя компании, которая более 90 лет защищает и оберегает население Украины, а также дискредитацию ее руководства и лично О.В. Спилки, который на разных должностях более 8 лет стоит на защите интересов как компании, так и ее клиентов. Мы оставляем за собой право на публичное выражение протеста в случае продолжения кампании клеветы и рейдерства.

Заявление подписано руководителями дирекций АР Крым, всех областей Украины, а также руководителями дирекций в городах Киев, Севастополь, Мариуполь.

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