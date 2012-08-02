Чиновники незаконно продлевают аренду фирмам в Севастополе

Договор аренды ООО «С» был пролонгирован без конкурса, как этого требует закон.

31 мая 2012 года в Севастополе утратил силу договор аренды коммунального имущества – водноспортивной базы «Нептун», расположенной по ул. Набережная Корнилова, 2, заключенного между ООО «С» и КП СГС «Аррикон».

Арендатор до истечения срока договора неоднократно обращался в Фонд коммунального имущества Севастопольского городского совета о продлении вышеупомянутого договора, но получал мотивированные отказы.

Однако, 06 июля этого года комиссией горсовета было принято решение о продлении указанного договора на три года. Произошло это уже после окончания действия договора, который не был пролонгирован в установленные законом сроки, и без конкурса, как этого требует закон.

Как известно, проведение конкурса – это необходимое условие и четкое требование Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества», оно же предусмотрено порядком проведения конкурса по определению арендатора коммунального имущества, утверждённого решением Севастопольского городского совета.

Таким образом, было принято явно противозаконное решение, чем нанесен ущерб интересам севастопольской общины.

Юристы утверждают, что за данные действия предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 364 Уголовного кодекса Украины.



Как стало известно, один из претендентов на аренду этого коммунального имущества уже подал в суд с требованием отменить данное решение властей, и судом было вынесено определение о приостановлении использования коммунального имущества с нарушением законодательства Украины. Но никак реакции на это со стороны ни «арендатора», ни «арендодателя» не последовало.