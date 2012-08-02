Селянская партия Украины вышла из состава Соцпартии

Киев. 2 августа. УНИАН. Селянская партия Украины вышла из состава Социалистической партии Украины, и будет поддерживать на парламентских выборах ту партию, которой близки интересы крестьян.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Селянской партии Украины Зиновий Холоднюк.

По его словам, после объединения с СПУ, которое состоялось 18 декабря 2011 года, «ничего не делалось, и на сегодняшний день ситуация зашла в тупик».

З.Холоднюк отметил, что сегодня должен был состояться съезд Соцпартии, но он был перенесен.

«У селян появилось впечатление, что кто-то играет в такие игры, чтобы вообще не допустить к избирательному процессу СПУ и партии, которые с ней объединились. Поэтому мы срочно сделали заявление о выходе, чтобы выйти из непредвиденного положения», - сказал он.

З.Холоднюк сообщил, что 1 августа был срочно собран высший совет СелПУ и принято решение о выходе из состава Социалистической партии Украины.

Он также сообщил, что Селянская партия Украины планирует 5 сентября провести внеочередной съезд, на котором принять решение о поддержке на парламентских выборах той партии, которая болеет за крестьян.

Он отметил, что пока Селянская партия не определилась, какую именно партию будет поддерживать. «У нас еще есть время на изучение программных принципов партий, мы их рассмотрим и определим, какая более близка селянам, и будем ее поддерживать», - добавил он.

«Объединяясь с СПУ, Селянская партия имела надежду на то, что СПУ возьмет на вооружение нашу программу возрождения села. К сожалению, за время, пока мы находились в объединении, ни разу не упоминалась наша программа», - сказал председатель Житомирской областной организации партии Владимир Музыченко.

Председатель партии и члены президиума заверили, что будут прилагать усилия для возрождения Селянской партии.

Как сообщалось, в конце 2011 года Селянская партия, партия "Социалистическая Украина", партия "Всеукраинская партия "Детей войны", партия "Дети войны "Народная партия Украина" и партия "Казацкая слава" присоединились к Социалистической партии.