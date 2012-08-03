Трипольский музей планируется открыть для посетителей ко Дню Независимости Украины

Киев. 3 августа. УНИАН. Выиграть суд и вернуть к обычной работе частный историко-археологический Музей трипольской культуры «Прадавня Аратта – Україна» обещают ко Дню Независимости Украины.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель попечительского Совета Национального центра народной культуры «Музей Івана Гончара» Игорь Дидковский.

Он сообщил, что в настоящее время подготовлен пакет документов, который «очень удивит рейдеров». «На сегодняшний момент поданы два иска в обуховский районный суд», - сказал он и добавил, что вести борьбу за музей они собираются только законными методами.

«Музей был, есть и будет» - подчеркнул И.Дидковский и добавил, что по их информации, музей был продан за 400 тысяч гривен.

Как отметил директор историко-археологического музея трипольской культуры «Прадавня Аратта – Україна» Александр Полищук, никакого отношения к захвату музея нынешняя власть не имеет. «Это чисто такой рейдерский захват одного из основателей», - сказал он.

По его мнению, первоочередная цель захвата музея – его уничтожение и «продажа в третьи руки за очень большие деньги» помещения и земли.

В то же время, А.Полищук напомнил, что в музее находится и его собственная коллекция, которая является негосударственной частью Музейного фонда Украины и оценена в 5 млн. долларов.

А.Полищук также сообщил, что уже были направлены обращения на имя Генерального прокурора Украины и главы Администрации Президента Украины.

«То, что произошло с музеем, должно быть для нас сигналом, как изменять законодательство», - сказал член Общественного гуманитарного совета, председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец. Он объяснил, что законодательство защищает государственные и муниципальные музеи, а в случае с Музеем трипольской культуры, он «по ценности превосходит многие муниципальные и государственные музеи, а по форме является частным». Соответственно, подчеркнул он, нужно разработать законодательство, которое будет защищать музеи всех форм собственности.

Как сообщал УНИАН, 25 июля А.Бригинец заявил о рейдерском захвате Музея трипольской культуры «Прадавня Аратта – Україна» в селе Триполье Обуховского района Киевской области.

По данным сотрудников музея, в субботу, 21 июля, произошел рейдерский захват музея. Заведение вынудили прекратить свою деятельность якобы из-за изменения владельца зданий музея. На сегодняшний день экспозиция не доступна для посетителей.

«Этот музей стал символом трипольского прошлого Украины. Поэтому, если он прекратит свою деятельность, это станет ударом по нашей исторические памяти и, безусловно, по туристической структуре Киевской области, которой охотно пользуются киевляне», - убежден А.Бригинец.

*** Частный историко-археологический Музей трипольской культуры «Прадавня Аратта – Україна» в с. Триполье существует семь лет, он находится недалеко от места, где киевский краевед Викентий Хвойка открыл трипольскую археологическую культуру. Музей имеет уникальную коллекцию артефактов VI-III ст. до н.э., экспозиция состоит из 500 экспонатов. За семь лет музей посетило 200 тыс. человек.