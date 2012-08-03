Киев. 3 августа. УНИАН. Политологи считают, что ЦИК не имеет оснований регистрировать футболиста Шевченко кандидатом в народные депутаты.

Об этом они сказали на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Как отметил президент аналитического центра “Открытая политика” Игорь Жданов, если Центральная избирательная комиссия Украины будет действовать по закону, то второй номер избирательного списка партии «Украина – Вперед!» Андрей Шевченко не будет зарегистрирован как кандидат в народные депутаты Украины, поскольку последние 5 лет проживал за пределами Украины.

Политолог считает, что баллотирование А.Шевченко в Верховную Раду Украины “это наихудший трансфер в его истории”. “Он не понимает куда он залез”, - добавил И.Жданов и подчеркнул, что сегодня “его вся страна любит”, но, идя в политику, он будет иметь “совсем иной статус”. По его словам, во время избирательной кампании А.Шевченко придется отвечать на “неудобные вопросы”.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко отметил: “Я не уверен, что Андрея Шевченко не зарегистрируют”. Он напомнил, что в свое время к нынешнему министру Украины Дмитрию Саламатина, который баллотировался в народные депутаты Украины, “вопросов могло быть намного больше”, но его зарегистрировали. В.Фесенко подчеркнул, что в соответствии с законодательством регистрация А.Шевченко является сомнительной, но “я знаю, у кого большинство в ЦИК, поэтому если тщательно поработают с членами ЦИК, то все будет в порядке”.

Отвечая на вопрос журналистов относительно заявлений Павла Лазаренко и автора гигантской финансовой пирамиды 1990-х Сергея Мавроди о желании баллотироваться на выборах в ВР, В.Фесенко отметил, что это невозможно, если соблюдать законодательство Украины. Он считает, что такие заявления этих людей “просто напоминание о себе и больше ничего”. По его словам, для С.Мавроди даже попытка регистрации кандидатом станет разве что “элементом рекламной кампании в Украине через создание искусственного конфликта”.