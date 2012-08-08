Руководство Rozetka.ua отрицает факт рейдерского захвата бизнеса

Киев. 8 августа. УНИАН. Руководитель проекта Rozetka.ua Владислав Чечеткин отрицает факт рейдерского захвата бизнеса, информация о котором распространилась в Интернете после возбуждения налоговой милицией уголовного дела против руководства проекта по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Об этом В.Чечеткин заявил в среду, 8 августа, во время брифинга в УНИАН.

«Я сейчас не готов комментировать суть нарушений, это двоякая ситуация... Дальнейший спор приведет к потерям нашего бизнеса от простоя. Хотел бы отмести заявления, появившиеся в сети о том, что кто-то у нас что-то заберет...» - говорит он.

По словам В.Чечеткина, предложения о продаже бизнеса, слиянии, поглощении поступают постоянно, однако это не имеет отношения к рейдерству.

Также он сообщил, что на сегодня интернет-магазин уплатил большую часть штрафа: «В общей сложности Rozetka заплатила порядка 5 млн грн, еще будут штрафы около 1 млн грн, которые мы согласны заплатить... Мы для себя приняли решение признать претензии (Госналогслужбы — УНИАН) и рассчитываем, что это позволит существовать нашему бизнесу дальше не в конфликте с государством».

Также В.Чечеткин отметил, что потери бизнеса от «простоя» составили около 12 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в апреле налоговая милиция возбудила против ООО «Rozetka.ua» уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму около 8 млн грн.

19 апреля работа Rozetka.ua была прекращена в связи с действиями налоговой инспекции. Впоследствии работа сайта была возобновлена в ограниченном режиме.

Позже руководство интернет-магазина Rozetka.ua согласилось возместить нанесенный государству ущерб.

Как говорится в сообщении Госналогслужбы, «в соответствии с ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, нарушители будут освобождены от уголовной ответственности» в случае уплаты штрафов до суда.