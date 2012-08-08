Rozetka.ua не будет повышать цены на товары в связи с уплатой крупного штрафа

Киев. 8 августа. УНИАН. Руководитель проекта Rozetka.ua Владислав Чечеткин заявляет, что интернет-магазин не будет повышать цены на товары в связи с уплатой крупного штрафа, наложенного налоговой милицией.

Об этом он заявил в среду, 8 августа, во время брифинга в УНИАН.

«Рынок очень плотный, очень высокая конкуренция, огромное количество мелких игроков, которые существуют только благодаря цене, поэтому мы не можем себе позволить поднять цену... Я думаю, что наши цены не изменятся, не должны стать выше», - подчеркнул он.

В то же время, по словам В.Чечеткина, игроки рынка часто пытаются уклониться от уплаты налогов с целью увеличения прибыли. В случае выявления налоговиками таких фактов, не все интернет-магазины смогут погасить довольно крупные штрафы. «Будет ли рынок перестраиваться (для работы в поле налогового законодательства — УНИАН), я пока сказать не могу», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года налоговая милиция возбудила против руководства интернет-магазина Rozetka.ua уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму 8 млн грн. На сегодня Rozetka.ua признала нарушения на сумму около 6 млн грн, уплатила 5 млн грн и в ближайшее время намерена уплатить еще 1 млн грн.