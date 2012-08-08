Эколог Гончаренко был убит из-за своей профессиональной деятельности – общественные активисты

Киев. 8 августа. УНИАН. Руководитель Юго-Восточной ассоциации «Втормет», известный эколог, председатель общественного движения «За право граждан на экологическую безопасность» Владимир Гончаренко был убит из-за своей профессиональной деятельности.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили его коллеги и общественные активисты, которые убеждены, что другая версия следствия - последствия конфликта во время ДТП с участием В.Гончаренко – маловероятна.

Как напомнил первый заместитель председателя ОО «Киевский форум» Виталий Черняховский, 27 июля В.Гончаренко на своей последней пресс-конференции обнародовал информацию о складировании в Кривом Роге 180 тонн радиоактивного металлолома.

«Экологи озвучили эту информацию 27 июля, и уже через четыре дня было совершено нападение, 1 августа, на Владимира Гончаренко», - отметил В.Черняховский и выразил убеждение, что Генпрокуратура и МВД должны взять под особый контроль расследование этого дела.

Как отметил директор Центра экологической безопасности, природы и человека «Экобезопасность» Национального горного университета (г. Днепропетровск), учредитель Общественного движения Украины «За право граждан на экологическую безопасность», которое возглавлял В.Гончаренко, Виктор Лапицкий, экологи уже обратились в прокуратуру области, чтобы она проверила информацию о радиоактивном металлоломе.

В то же время, сообщил В.Лапицкий, исполнительный комитет Криворожского городского совета в ответ на запрос экологов относительно безопасности металлолома отметил, что по результатам проверки воздуха в зоне его хранения «вредного вещества выявлено не было».

Однако, отметил В.Лапицкий, вещества, которые в этом металлоломе, в частности гексахлорбензол, могут попасть в почву и воздух. «Нужно провести соответствующие экспертизы – сколько непосредственно там опасных веществ – и сделать соответствующие выводы. Эти теплообменники должны быть захоронены соответствующим образом. Не доведи Господь их переплавлять», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, по информации Главного управления МВД в Днепропетровской области, 1 августа В.Гончаренко ехал на своем автомобиле «Тойота» на дачу в с. Вовниги Солонянского района.

По пути произошло ДТП с другим автомобилем, из которого вышли двое неизвестных и избили В.Гончаренко. После этого он прибыл на свою дачу, впоследствии был доставлен в Солонянскую районную больницу, а еще позже - в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, где 3 августа умер от черепно-мозговой травмы.

Солонянский райотдел милиции по данному факту возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжелое телесное повреждение). Уголовное дело переквалифицировано по ч.2 ст. 121 (тяжелое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Принимаются меры по установлению злоумышленников.

Следствие рассматривает две версии смерти В.Гончаренко: профессиональная деятельность и последствия конфликта во время ДТП.