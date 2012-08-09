Бывшие сотрудники Николаевской судоверфи «Меридиан» требуют погашения долгов по зарплате

Киев. 9 августа. УНИАН. Бывшие сотрудники Николаевской судостроительной верфи «Меридиан» обращаются к правоохранительным органам с просьбой посодействовать в погашении задолженности этого предприятия по заработной плате за период с 2003 по 2006 год в размере более 1,5 млн грн, заявила на пресс-конференции в УНИАН член инициативной группы предприятия Мария Иванова.

«Мы обращаемся к прокуратуре Николаевской области и Генеральной прокураторе - у них есть все правовые полномочия возобновить расследование в деле о банкротстве по нововыявленным обстоятельствам», - сказала бывший контрольный мастер судостроительной верфи М.Иванова, отметив, что бывшие сотрудники верфи хотят, чтобы дело о банкротстве СВ «Меридиан» было возобновлено на основании закона о банкротстве, в котором четко прописана процедура погашения задолженности перед работниками.

В ходе пресс-конференции члены инициативной группы предприятия также выдвинули требование по погашению задолженности предприятия перед Пенсионным фондом и Налоговой службой.

«Сумма неоплаченных взносов в Пенсионный фонд составляет 5 млн грн. Нам не засчитали в пенсионный стаж три года», - сказала М.Иванова.

По словам бывших судостроителей, за шесть лет разбирательства правоохранительные органы и областная администрация не отреагировали на их обращения.

«Во время последнего приема в администрации Николаевской области, губернатор Николай Круглов сказал: я вам предлагаю получить часть долга через благотворительный фонд. На вопрос о том, что это за фонд, он нам ничего не отвечал», - сообщила М. Иванова.

Она также добавила, что Пенсионный фонд и налоговая инспекция отказали работникам «Меридиана» в содействии.

«Сотрудники Пенсионного фонда и налоговой инспекции нам открыто говорили: нам нужно списать долги, а вы сами добивайтесь погашения своей кредиторской задолженности», - добавила Иванова.

В 2007 году решением Хозяйственного суда Николаевской области судостроительная верфь «Меридиан» была признана банкротом и ликвидирована. Инициативная группа сотрудников предприятия ходатайствовала о продолжении судебных разбирательств по делу о принудительном доведении акционерного общества «Меридиан» до банкротства. Повторная процедура ликвидации предприятия была проведена в 2011 году.

Справка УНИАН. В 1998 году Кабинет министров принял постановление "О создании государственной акционерной компании "Черноморский судостроительный завод" (ЧСЗ).

Минпромполитики в 1999 году издало приказ о создании открытого акционерного общества "Судостроительная верфь "Меридиан" на базе одноименного государственного предприятия. При этом 51% ОАО «СВ "Меридиан" был передан в уставный фонд Черноморского судостроительного завода.

Фонд государственного имущества Украины в 2003 году принял решение о продаже 90,25% акций ЧСЗ с одновременным контролем дочерних предприятий.