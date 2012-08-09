«Крымская водочная компания» в первом полугодии увеличила объем производства водки на 8% - до 2,1 млн дол

Киев. 9 августа. УНИАН. «Крымская водочная компания» (КВК), один из крупнейших производителей алкогольных напитков в Украине, за 6 месяцев 2012 года увеличила объем производства водки на 8% против аналогичного периода 2011 г. - до 2,1 млн дол.

Об этом сообщил на проведенной в УНИАН пресс-конференции генеральный директор ООО «КВК» Джонатан Вейл.

«Эти шесть месяцев были успешными для нас", - отметил Д. Вейл.

При этом гендиректор "Крымской водочной компании" добавил, что они планируют в 2012 году выпустить в целом продукции объемом свыше 5,5 млн дол.

Вместе с тем Д.Вейл сообщил, что общее производство коньяка в первом полугодии текущего года упало на 12,3% - до 0,08 млн дал, производство вина снизилось на 48,9% - с 0,12 млн дол в первом полугодии прошлого года до 0,06 млн дол в первом полугодии 2012 года.

На пресс-конференции Д.Вейл также отметил, что наиболее успешным брендом в портфеле компании является торговая марка "Меdoff".

Объем производства продукции под этой торговой маркой вырос в первом полугодии на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,423 млн дал, а продажи выросли на 8% и составили 1,275 млн дол.

Как сообщал УНИАН, ООО «Крымская водочная компания» (КВК), крупный производитель ликероводочной продукции, основано в 2009 году. Компания производит продукцию на ликероводочном заводе в Симферополе, который арендует у ООО «СВ-Плюс». В продуктовом портфеле «КВК»: «Medoff», «Природная коллекция», «Наша Марка», «Хуторок», «Мърная», «Longmixer» и «Коктебель».

В сентябре 2011 года собственник инвестиционной компании «Eastern Beverage Company S.A.» (Люксембург), британский бизнесмен Нил СМИТ объявил о завершении сделки по приобретению ООО «Крымская водочная компания» (КВК, Украина).