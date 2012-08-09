Собственник «Medoff» рассчитывает на победу в юридическом споре с "Родовид Банком" на право владения брендом

Киев. 9 августа. УНИАН. Собственник торговой марки «Medoff», английский гражданин Нил Смит, рассчитывает, что высшая судебная инстанция по хозяйственным спорам - Высший хозяйственный суд - вынесет решение в его пользу в затянувшемся юридическом споре с «Родовид Банком» на право владения брендом.

Об этом Н. Смит заявил на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы верим в судебную систему Украины, мы верим, что судья примет решение в соответствии с законодательством Украины", - сказал он, добавив, что такое решение для многих зарубежных инвесторов может стать знаковым.

Вместе с тем инвестор высказал обеспокоенность тем, что заседание Высшего хозсуда, которое должно было состояться 6 августа, перенесено на 10 августа.

По словам Н.Смита, с осени 2011 года, когда «Родовид Банк» впервые стал претендовать на ТМ «Medoff», суды первой и второй инстанции - Хозяйственный суд Киева и Киевский апелляционный хозяйственный суд - вынесли решения в пользу бизнесмена.

«У нас до сих пор все соответствовало законодательству Украины», - сказал он.

Комментируя сам конфликт с «Родовид Банком», Н. Смит еще раз уточнил, что на момент приобретения прав на «Medoff» (март 2011 года) данная торговая марка не была отягощена никакими залогами, сославшись на экспертизу английских юристов.

Однако позже появился договор залога с «Родовид Банком» от 2007 года.

«Нам кажется это странным», - отметил Смит.

Собственник «Medoff» также заявил, что его спором с «Родовид Банком» заинтересовались посольства европейских стран, которые направят своих представителей в качестве наблюдателей на заседание Высшего хозсуда.

Как сообщал УНИАН, в мае 2011 года права на торговую марку «MEDOFF» приобрела компания ООО «Домани Групп» (Россия), собственником которой является известный в инвестиционных кругах финансист, магистр Кембриджского университета англичанин Нил Смит. Экспертиза, проведенная английскими юристами, показала, что на момент покупки указанная торговая марка не была отягощена никакими залогами. Однако в сентябре 2011 года на марку был наложен арест «Родовид Банком», по той причине, что ТМ якобы находилась в залоге у банка. Чтобы внести ясность, ООО «Домани Групп» (Россия) обратилось в Хозяйственный суд Киева за отменой ареста и залога, который 27 декабря 2011 года удовлетворил иск компании и признал, что у «Родовид Банка» нет каких-либо прав залога на ТМ «MEDOFF». Постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 7 марта 2012 года решение суда первой инстанции оставлено в силе. 21 июня 2012 года Хозяйственный суд Киева снова наложил арест на ТМ «Медофф», основываясь на том же договоре залога 2007 года, который был заключен «Родовид Банком» с предыдущим собственником марки - «Союз-Виктан Групп ЛТД».