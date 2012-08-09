Комсомольцы, которые баллотируются от КПУ, заявляют о нападениях на них националистов

Киев. 9 августа. УНИАН. За прошлый месяц произошли два нападения на комсомольских активистов, в том числе на кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в мажоритарных округах от КПУ, а также по списку Компартии.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН первый секретарь ЦК ЛКСМУ, член президиума ЦК КПУ Александр Присяжнюк.

По его словам, когда “мы начали активно работать, доносить до людей ситуацию, сложившуюся в стране, то чувствуем сегодня, что это не совсем нравится как действующей власти, так и представителям националистических группировок”. Он отметил, что первое нападение произошло в городе Коростышев Житомирской области, во время которого трое активистов пострадали и у них травмы средней тяжести. А.Присяжнюк отметил, что второе нападение было совершено на представителей комсомольской организации - братьев Кононовичей - во время их акции. По его словам, они организовали информационную кампанию, пролетев на аэроплане над фестивалем “Бандерштат–2012” и “сбросив туда порядку 10 тысяч агитационных листовок, в которых осуждали роль националистов в период Великой Отечественной войны”.

А.Присяжнюк считает, что против своих оппонентов действует “с одной стороны - власть через бездеятельность милиции, которая не выезжает на место происшествия, а с другой стороны - националистические структуры, которые вновь возвращаются к своим старым методам и применяют силовой режим давления и влияния на своих политических оппонентов, в данном случае – на комсомол Украины”. Он отметил, что по событиям в Коростышеве сегодня уже возбуждено уголовное дело в отношении нападавших.

Член бюро ЦК Ленинского комсомола Украины Михаил Кононович отметил, что на Волыни проходил “профашистский фестиваль” “Бандерштат–2012”, где “звучали такие лозунги, как “Украина для украинцев”, “Украинцы - титульная нация”. По его словам, для него как представителя белорусского нацменьшинства, эти лозунги являются оскорбительными, поскольку получается, что он, по его словам, “недочеловек”.

М.Кононович сообщил, что была подана заявка на проведение 3 августа этого года акции “Стоп неофашизм”, однако власть запретила ее проведение. Он отметил, что они все же хотели противостоять проведению фестиваля и “решили распространить информацию с помощью аерошута - над территорией фестиваля разбрасывали листовки, на которых были размещены изображения Шухевича, Гитлера, Бандеры и написано, что они побратимы и единомышленники”.

Первый секретарь Волынского обкома ленинского комсомола Украины Александр Кононович, продолжая рассказ, отметил, что когда они вместе с братом - Михаилом Кононовичем и еще с одним активистом, проведя акцию, возвращались домой, неподалеку от Луцка “нам перегородил дорогу автомобиль, и из него выскочили” пять человек в форме “охранников фестиваля и без объяснения причин стали бить по автомобилю, в котором мы были”. По его словам, никто из активистов не пострадал, поскольку “водитель нашего автомобиля не остановил его, а начал маневрировать”. М.Кононович отметил, что ”битами было побито лобовое стекло, была вырвана ручка из дверей”. По его словам, на телефонный вызов милиция не прореагировала. Он отметил, что им удалось вырваться, но “пилота аерошута, который был на другом автомобиле, избили жестоко”. В то же время он добавил, что “к сожалению, этот человек боится физической расправы и не хочет даже обращаться в травмпункт, потому что, по-видимому, он боится за свою жизнь”.

М.Кононович говорит, что охранники фестиваля якобы приехали на автомобиле, к которому имеет отношение “один из кандидатов в депутаты от объединенной оппозиции”

На вопрос УНИАН, не считают ли они, что, по существу спровоцировали конфликт, вмешавшись в проведение мероприятия, организованного их оппонентами, участники пресс-конференции заявили, что это не так. О.Кононович считает, что “провокацией является проведение фашистских фестивалей”, где выкрикивают лозунги, направленные против других национальностей. М.Кононович отметил, что они подчинились решению суда и не проводили альтернативные мероприятия, а “листовки мы разбрасывали дистанционно”. “Мы даже не вступали в контакт, поэтому с нашей стороны никакой провокации относительно нарушения общественного порядка не было”, - считает он.

Участники пресс-конференции считают, что правоохранительные органы должны расследовать эти нападения и наказать виновных.

Как сообщал УНИАН, 3, 4 и 5 августа проходил Всеукраинский фестиваль украинской альтернативной музыки «Бандерштат». Фестиваль в первый раз был проведен на Волыни в 2007 году, с тех пор он стал традиционным.

Нынешний фестиваль собрал в Луцке более трех тысяч участников. Фестиваль посетили гости из Киева, Винницы, Днепропетровска, Одессы, Полтавы, Чернигова, а также из Беларуси и Польши.