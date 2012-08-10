Водители маршрутов Киевской области готовы отстаивать право на перевозки акциями протеста
Киев. 10 августа. УНИАН. Водители пригородных маршрутов Киева готовы выйти на акции протеста, требуя отменить недавно проведенный Киевской областной администрацией тендер, в результате которого они могут потерять право на обслуживание 178 областных пассажирских маршрутов.
Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители инициативной группы автоперевозчиков
«Колонна уже сегодня хотела проехать с мирной акцией протеста под стены Киевской обладминистрации. Но на Окружной дороге нашу колонну заблокировали и не дали проехать”, - сообщила член инициативной группы перевозчиков Елена Любомирская, уточнив, что одного из организаторов акции - Богдана Хмельницкого - даже арестовали.
“Мы вынуждены выходить на акции протеста. У нас отнимают бизнес, который начинали наши отцы”, - добавила Анна Полищук, представляющая компанию-перевозчика “Клайт”.
По мнению части перевозчиков, тендер от 7 августа был проведен с многочисленными нарушениями, а поэтому является незаконным.
Кроме того Е.Любомирская, представляющая перевозчика “Надия 2000”, отметила, что победителями тендера на перевозку пассажиров в Киевской области стали компании, близкие к руководству области, а также малоизвестные компании, не работавшие в этой сфере и не имеющие достаточно транспортных средств.
«Теперь они звонят действующим перевозчикам и говорят, чтобы мы работали по их документам», - сообщила Е.Любомирская.
Среди фирм-победителей оказались «Пивнич-Транс», «Стар-авто», «Транс», которые, по мнению Е.Любомирской, контролируются предпринимателем Сардаряном Суреном.
В связи с этим, часть недовольных перевозчиков призывают председателя Киевской областной администрации Анатолия Присяжнюка отменить результаты проведенного тендера
«Мы готовы выходить на другой конкурс – Министерства транспорта, мы не боимся этого. Но дайте нам возможность честно участвовать в этом конкурсе», - заявила Е.Любомирская.
В свою очередь, заместитель председателя Киевской областной администрации Владимир Максименко в комментарии УНИАН высказал удивление острой реакцией части перевозчиков на проведенный 7 августа тендер, уточнив, что они готовы к диалогу со всеми компаниями, занимающиеся пассажирскими перевозками в области.
"Еще лицензию никто ни у кого не забирал. Все продолжают работать. Мы готовы всех выслушать", - сказал В.Максименко, добавив, что с частью недовольных перевозчиков ему уже удалось переговорить.
Одновременно В.Максименко опроверг обвинения, что в тендере победили фирмы, близкие к руководству области, уточнив, что окончательно с результатами тендера конкурсная комиссия определится 14 августа.
Как ранее сообщал УНИАН, в Киевской области работают свыше 100 перевозчиков.
в апреле вице-премьер-министр – министр транспорта Борис Колесников заявил, что Мининфраструктуры будет поддерживать борьбу с преступными группировками, которые якобы контролируют автовокзалы и перевозчиков Киевской области.
В рамках борьбы с нелегальными междугородними автоперевозчиками в первом квартале 2012 г. Глававтотрансинспекция составила 1 462 протокола о нарушениях, ГАИ – 698 протоколов, МВД – 62 протокола, правоохранительными органами задержано за штрафплощадках 30 транспортных средств, принадлежащих нелегальным автоперевозчикам, в том числе по одному ведется процесс реализации его по решению суда.
Ранее Мининфраструктуры также заявило, что может запретить использование на регулярных пассажирских междугородних автоперевозках арендованных транспортных средств.