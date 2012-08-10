В УП «Собор» надеются на победу на выборах, но не исключают снятия с гонки в пользу более успешных оппозиционеров

Киев. 10 августа. УНИАН. В партии «Украинская платформа «Собор» надеются на победу на парламентских выборах, но не исключают снятия с гонки в пользу более успешных оппозиционеров.

Об этом кандидаты в народные депутаты от УП «Собор» писатель, автор романа “Черный ворон” Василий Шкляр и политолог Александр Палий заявили на пресс-конференции в УНИАН.

А.Палий подчеркнул, что партия «Украинская платформа «Собор» принимает участие в выборах, чтобы «поставить перед обществом очень четкий вопрос: кто ему нужен в парламенте – профессора, доктора наук, писатели, люди, которые умеют отличать добро от зла, или профессиональные массажисты, охранники, банщики».

Он отметил, что на выборы «Украинская платформа «Собор» идет с программой “Украина, которую мы обретем”.

По словам А.Палия, в избирательном списке партии нет ни одного политика. “Писатели и вообще творческие люди, у которых есть очень такой тонкий нерв, который отличает добро от зла, они сейчас нужны нашему обществу и нашей политике значительно больше, чем профессиональные банщики, массажисты, водители и другие «профессиональные политики», - подчеркнул А.Палий.

Он напомнил, что в первую пятерку избирательного списка партии «Украинская платформа «Собор» вошли писатели Виталий и Дмитрий Капрановы, дипломат Владимир Огрызко, кобзарь, заслуженный артист Украины Тарас Компаниченко и сам А.Палий.

“Мы рассчитываем, конечно, на победу, хотя начинать с нуля тяжеловато, но украинцам пора уже научиться быстро запрягать”, - сказал политолог.

Он отметил, что до 14 октября будут проведены социологические исследования, и если выяснится, что партия не преодолевает пятипроцентный избирательный барьер, то может принять решение о прекращении участия в выборах в пользу оппозиционных сил.

“Мы обещаем, что снимемся, но то же мы хотим услышать и от наших уважаемых других оппозиционеров”, - заметил А.Палий.

По его словам, также оппозиционные силы должны принять решение относительно снятия в мажоритарных округах своих выдвиженцев в пользу тех оппозиционных кандидатов, которые имеют больше поддержки избирателей на время проведения опроса.

В свою очередь, В.Шкляр отметил, что будет баллотироваться в Верховную Раду Украины в 123-м избирательном округе в Львовской области. По словам писателя, он не будет применять черный пиар для дискредитации своих конкурентов в округе.

«Когда увидим, у кого большее доверие из оппозиционных кандидатов, то я согласен буду снять свою кандидатуру в его пользу. Я не иду воевать с оппозицией, а я иду ее усилить. Вы увидите, что я выйду с честью из этого избирательного процесса”, - подчеркнул он.

По словам В.Шкляра, раньше он категорически заявлял, что не будет участвовать в выборах, но изменил свою точку зрения. Он отметил, что является сторонником объединения оппозиционных сил, и в свое время призывал их к общим действиям.

“Я не хотел идти в парламент, я наоборот спрятался в камышах и рыбачил у себя в Черкасской области, но пошли звонки именно от общественности из Львовской области. Ко мне обращались очень многие люди, организации, у которых возникли опасения, что во многих округах Объединенная оппозиция выставила слабых кандидатов и существует угроза, что там победят кандидаты от власти”, - сообщил писатель.

По его словам, когда “Президент вместе с антиукраинской кликой в Верховной Раде Украины объявили войну украинскому народу подписанием преступного, антиконституционного закона об основах языковой политики”, “во мне утвердилась мысль, что когда в стране беззаконие и произвол поднимается на пьедестал закона, то борьба становится необходимой для каждого гражданина, каждого патриота в нашей стране, и я принял решение, что нужно идти на выборы, потому что, наверное, одна из эффективных форм борьбы будет именно в парламенте”.

В.Шкляр отметил, что поскольку решил баллотироваться в народные депутаты в мажоритарном округе, то ему необходима партийная поддержка. «Потому что, говорю вам честно, - я иду без денег, и это станет еще одним тестом, возможно ли в Украине выиграть без денег выборы», - добавил он.

Писатель выразил убеждение, что именно в Галичине это возможно, потому что «галичане поставят идею выше материальных обещаний».

По словам В.Шкляра, он не случайно выбрал партию «Украинская платформа «Собор». «Я давний «республиканец», потому что еще на поре становления нашей независимости пришел в Украинскую республиканскую партию, и долгое время был ее пресс-секретарем и членом провода», - сообщил он.

В.Шкляр заверил, что материальные вопросы в Верховной Раде Украины его будут “интересовать меньше всего, или вообще не будут интересовать”. “Я человек обеспеченный на уровне тех требований, тех запросов, которые нужны мне. Я человек, который живет в постматериальном мире, и меня не интересуют ни яхты, ни какая-то роскошь, ни все то, о чем многие мечтают, идя в депутаты. Деревянная просмоленная лодка, в которой я сидел в камышах, поверьте, намного милее моему сердцу, чем самая дорогая яхта или самолет”, - отметил он.

При этом писатель добавил, что в случае избрания народным депутатам будет настаивать на ликвидации все льгот, которыми пользуются парламентарии.

На вопрос, готов ли он к тому, что в парламенте иногда возникают драки, В.Шкляр пошутил: “Готов. Особенно, если бы это было лет 20 назад, то я бы инициировал эти драки”.

Он также отметил, что осуждает практику голосования чужими карточками в Верховной Раде Украины, потому что “это является преступлением”.