В Украине завтра состоится акция для укрепления доверия граждан к суду

Киев. 14 августа. УНИАН. В Украине в среду, 15 августа состоится общегосударственная акция "Укрепим доверие граждан к суду", которая проводится Советом судей Украины при поддержке Государственной судебной администрации.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор Центра судейских студий, руководитель украинско-швейцарского проекта "Поддержка судебной реформы в Украине" Наталия Верещинская.

"Мероприятие мы проводим впервые, и оно проводится одновременно по всей Украине 15 августа. Эта акция имеет целью проведение опроса среди граждан - посетителей суда об условиях, в которых они находятся в суде, о качестве и доступности информации, эффективности организации суда, а также о предвзятости и независимости суда", - сказала Н.Верещинская.

В свою очередь, председатель Совета судей Украины Ярослав Романюк добавил, что опрос на условиях анонимности будет проводиться не только среди граждан - посетителей суда, но и среди всех участников судебных рассмотрений - прокуроров, судей, адвокатов.

"Результаты опроса будут обработаны международными экспертами, затем будут рассмотрены на Совете судей и по итогам этого рассмотрения будут подготовлены рекомендации в зависимости от выводов опроса", - уточнил Я.Романюк.

"Результаты этого опроса, я уверен, послужат нам указанием, в каких направлениях нам стоит улучшить свою деятельность. Наша цель, чтобы судебные услуги предоставлялись сторонам качественно, и доверие к судам со стороны населения росло", - подчеркнул председатель Государственной судебной администрации Украины Руслан Кирилюк.

Н.Верещинская добавила, что опрос проводится и финансируется в рамках украинско-швейцарского проекта "Поддержка судебной реформы в Украине", трехлетний бюджет которого составляет 800 тысяч швейцарских франков.