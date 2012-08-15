Строительная компания требует от «Киевводоканала» вернуть долг в размере 3,8 млн грн

Киев. 15 августа. УНИАН. Строительная компания «Баланс» требует от «Киевводоканала» погашения задолженности за выполненные работы в размере 3,8 млн грн.

Об этом на пресс-конференции УНИАН заявил заместитель директора предприятия Владислав Репа.

По его словам, фирма «Баланс» заключила договор с «Киевводоканалом» в октябре 2010 года на проведение строительных работ. При этом сумма договора составляла 30 млн грн.

«С ноября по декабрь 2010 года нами было выполнено строительных работ на сумму 8 млн 225 тыс. грн. Из них оплачено 6 млн грн.», - заявил В.Репа.

В начале 2011 года «Баланс» продолжил работы над заказом «Киевводоканала», однако, как заверил В.Репа, заказчик не подписал акты выполненных работ.

«С января по март нашей компанией выполнены строительно-монтажные работы на сумму 1 млн 250 тыс. грн. Визы стоят со стороны водоканала, производственно-технического отдела, сметного отдела, начальников автобазы, но печати не поставлены. Общая задолженность составила 3 млн 815 тыс. грн.», - заявил В.Репа.

По факту задолженности со стороны «Киевводоканала» компания «Баланс» подала несколько исков в суд и добилась победы. Однако Высший хозяйственный суд отправил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

"Суды первой и второй инстанции подтвердили, что водоканал обязан заплатить предприятию. Больше года длилось рассмотрение дела в Высшем хозяйственном суде, после чего дело отправлено на рассмотрение в суд первой инстанции", - уточнил участвовавший в пресс-конференции председатель комитета защиты предпринимателей Сергей Коломиец.

УНИАН обратился за комментарием в пресс-службу «Киевводоканала», однако там пообещали ответить на письменный запрос.

Как сообщал УНИАН, Киевгорадаминистрация в 2012 году запланировала выделитьна реконструкцию очистительных сооружений «Киевводоканала» около 200 млн грн.

Длина водопроводной сети в столице составляет 4 тыс. 134 км 94 м.

В среднем за сутки киевляне потребляют 868 тыс. куб. м воды.