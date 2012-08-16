В сентябре в Крыму состоится более 30 разнообразных фестивалей – министр курортов и туризма АРК

Киев. 16 августа. УНИАН. В сентябре в Крыму состоится более 30 разнообразных фестивалей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил министр курортов и туризма АРК Александр Лиев.

По его словам, сентябрь является едва ли не лучшим месяцем для отдыха в Крыму.

«В сентябре солнце перестает быть нестерпимо жарким, море все еще теплое, много фруктов, обилие винограда, а цены ниже, чем в высокий сезон», – отметил А.Лиев. Именно поэтому крымские власти выступили в этом году со слоганом «Сентябрь в Крыму – четвертый месяц лета».

По словам А.Лиева, Крым практически не рекламировал свой летний сезон, однако он проходит успешно. По словам министра, крымские власти в ближайшее время начнут подводить его итоги, но уже сегодня увеличение количества отдыхающих составило около 6%.

А.Лиев подчеркнул, что в сентябре Крым решил сделать акцент на событийном туризме. В этом месяце запланировано провести более 30 разнообразных фестивалей, что составляет четверть от всех фестивалей, которые ежегодно проходят на полуострове.

С 30 августа по 2 сентября в Коктебеле уже в десятый раз пройдет фестиваль «Джаз Коктебель». На трех альтернативных сценах, оборудованных профессиональным звуком и светом, выступят лучшие исполнители джазовой музыки из разных стран мира.

Также в Коктебеле с 6 по 9 сентября состоится некоммерческий фестиваль джаза “Live in blue bay”. В течение четырех дней на двух сценах выступят более 120 музыкантов из стран СНГ и Европы. Хэдлайнером фестиваля станет Андрей Макаревич, который представит свою новую программу «Джазовые трансформации».

С 27 по 30 сентября в Новом Свете пройдут «Дни Голицына». В рамках мероприятия состоится первый Международный конгресс шампанских игристых вин под патронатом Всемирной организации винограда и вина. Планируется, что конкурс соберет свыше 20 участников с образцами своей продукции из разных стран мира. Также в тоннелях завода «Новый Свет» планируется проведение балов, а Владимир Гришко а капелла споет в гроте Шаляпина.

11-16 сентября в Ялте состоится фестиваль «Театр. Чехов. Ялта». В фестивале примут участие более 20 театральных коллективов из Австралии, Бразилии, Египта, Израиля, Ирана, Испании, Киргизии, Польши, России, Саудовской Аравии, Украины, Уругвая, Франции и Чехии.