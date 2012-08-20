Кондиционеры LG Electronics обеспечивают комфорт в отеле RamadaEncoreKiev

Система Multi V Water создает желаемые климатические условия в каждом из обслуживаемых помещений при минимальных энергозатратах. В Киеве состоялось торжественное открытие гостиницы RamadaEncoreKiev.

Отель расположен на Столичном шоссе. Проект был реализован украинской девелоперской компанией DeVision, управление гостиницей осуществляет международный гостиничный оператор WyndhamHotelGroup. Одним из участников реализации инженерной части проекта стала компания LG Electronics, которая разработала и установила мультизональную систему кондиционирования LG Multi V Water.

Строительство здания, где размещается гостиница, началось еще в 2008 году. После кризиса компания пересмотрела концептуальное значение проекта, в котором планировалось разместить офисный центр. Согласно новой концепции, в здании, состоящем из двух 22-этажных башен, совмещены бизнес-центр и гостиница. Каждая башня имеет возможность автономной работы: "Проект рассчитан на молодых деловых людей. Изначально предполагалось, что здание будет использоваться как офисный центр, состоящий из двух башен, но было принято решение сменить их функциональное назначение, таким образом, одна башня отдана под отель и переформатирована в отельный проект", – рассказал Олег Пономарев операционный директор DeVision.

Кристиан Мишель, вице-президент по развитию направлений Центральной и Восточной Европы WyndhamHotelGroup, отметил: "Это отличный пример того, как переделать большое офисное здание в отель. Мы очень хотели успеть к началу Евро-чемпионата и нам это удалось".

Сеть Ramada включает в себя более 900 отелей в 45 странах мира. "Сегодня в Украине функционирует три гостиницы Ramada – RamadaDonetsk (Донецк), RamadaLviv (Львов) и RamadaEncoreKiev (Киев), - рассказал генеральный менеджер RamadaEncoreKievИрантаДюваж. - Но самый большой отель сети находится именно в Киеве".



В гостинице 22 этажа. Для такого высокого здания нужна особенная система кондиционирования. Идеальным решением стала система LGMultiVWater, а не системы чиллед-фанкоил, как предлагали другие производители. С 1 по 3 этаж расположена административная зона, конференц-зона (площадь – 1200 кв.м, 7 залов), ресторан итальянской кухни LaModa, два бара и Hub – зона, где гости смогут работать, отдыхать, питаться, общаться с друзьями и коллегами. В инфраструктуру гостиницы также входят двухуровневый паркинг на 515 автомобилей, два фитнес-центра, 5 этажей занимает 58 апартаментов, с 4 по 14 этаж расположены 264 гостиничных номера. И весь этот комплекс обслуживается системой кондиционирования LG. Возможность предложить специализированное решение для высоких зданий выгодно отличило LG от конкурентов во время тендера.

Специалисты утверждают, что правильный выбор системы кондиционирования - один из важнейших этапов строительства нового здания. Ведь правильно интегрировать коммерческую систему кондиционирования, которая будет обслуживать все здание, создавая комфортную атмосферу во всех его помещениях, можно только на этапе строительства. Установить такую систему в уже готовое здание невозможно.

Компания LG ElectronicsAirConditioning была выбрана в качестве участника проекта по результатам открытого тендера, в котором участвовали десятки производителей. Было проведено несколько туров тендера. Менеджеры LG предоставили презентацию, где детально расписали предстоящие финансовые затраты заказчика на системы охлаждения, а также подсчеты суммы, которую можно будет сэкономить, установив энергоэффективное оборудование.

Cистема Multi V Water Компания LG предложила систему Multi V Water, которая создает желаемые климатические условия в каждом из обслуживаемых помещений при минимальных энергозатратах. Также она почти не нуждается в обслуживании и рассчитана на самые суровые условия эксплуатации. Multi V Water – это так называемая гибридная система: она сочетает в себе особенности и водяной системы, и крионовой. То есть, наружный блок, по сути, не является наружным – он находится внутри здания. Тепло из здания выводится посредством водяного корпуса, а на крыше находятся сухие охладители. Это эффективная система с водяным охлаждением, рабочие параметры которой не снижаются при воздействии внешних условий, таких как ветровой режим здания и экстремальные температуры наружного воздуха.

Дизайн отеля выполнен в стиле лофт, который предусматривает открытую планировку, минимум перегородок, много свободного пространства, необремененность деталями. В концепцию стиля отлично вписываются кондиционеры LG. Например, в коридоре отеля можно видеть охладительный блок офсетного типа, не прикрытый декоративными панелями. Это лишь доказывает, что система кондиционирования может не только сделать атмосферу жизни более комфортной, но и стать частью дизайнерского замысла.

Одним из условий заказчика было наличие одного пульта управления и для кондиционирования, и для отопления номера. Это один из нюансов, который сделает пребывание гостей в отеле еще более комфортным. LG Electronics вместе с компанией, которая занималась установкой отопительной системы, сделали так, что стандартным пультом можно и охлаждать номер, и включать систему радиаторов на обогрев.

Для настройки системы кондиционирования приезжал специальный наладчик из Кореи, который жил здесь месяц. Ему было очень сложно угодить, но зато без внимания не осталось ни малейшей детали. Например, по его рекомендации была усовершенствована система очистки воды. Монтаж проводился сервисным центром LG, он же будет заниматься сервисным обслуживанием.