Движение «Общее дело» зафиксировало много нарушений во время избирательной кампании и факты давления на оппозиционных кандидатов

Киев. 17 августа. УНИАН. Гражданское движение «Общее дело» зафиксировало большое количество нарушений во время кампании по выборам народных депутатов и факты давления на оппозиционных кандидатов.

Об этом координатор «Общего дела» Александр Данилюк сказал во время пресс-конференции в УНИАН.

Он напомнил, что активисты движения проводят независимый гражданский мониторинг соблюдения избирательного законодательства и демократических принципов в течение всей избирательной кампании.

«За это время выявлено огромное количество нарушений. За последнюю неделю, когда уже начат избирательный процесс, мы видим, что количество этих нарушений не уменьшилось», - отметил А.Данилюк.

По его словам, еще на этапе выдвижения кандидатов в депутаты движение зафиксировало нарушение этой процедуры Партией регионов. «Партией регионов были поданы ненадлежащие документы в Центральную избирательную комиссию», - сказал А.Данилюк и объяснил, что представленный в ЦИК избирательный список не отвечал утвержденному ранее партийным съездом. Однако ни Киевский апелляционный административный суд, ни Высший административный суд Украины не удовлетворили иск «Общего дела» в ЦИК с требованием отменить решение о регистрации кандидатов в народные депутаты от ПР, отметил А.Данилюк. Он убежден, что регистрация Центризбиркомом этого документа «в значительной степени делегитимизирует этот избирательный процесс».

А.Данилюк также напомнил о проблемах с определением права лица на регистрацию кандидатом в депутаты, если оно не проживало в Украине последние 5 лет, как того требует законодательство. «Для нас представляется, что Центральная избирательная комиссия при определении, кого регистрировать, кого не регистрировать, руководствовалась исключительно информацией из средств массовой информации, что неприемлемо», - заявил лидер «Общего дела».

Он также сообщил, что сразу после регистрации кандидатов движение зафиксировало факты препятствования независимым и оппозиционным кандидатам в открытии счетов для избирательных фондов. «К нам за эти несколько дней по окончании регистрации обратилось более 30 кандидатов, которые заявили о том, что им отказывают местные банковские учреждения», - заметил А.Данилюк и добавил, что это идет на пользу провластным кандидатам, которые с такой проблемой не сталкивались.

Также активисты «Общего дела» фиксировали усиление давления на независимых и оппозиционных кандидатов. «Нами зафиксирован ряд случаев уголовного преследования самих кандидатов и членов их команд», - сообщил А.Данилюк и отметил, что организация прогнозирует усиление давления на кандидатов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что некоторые оппозиционные и провластные кандидаты начали агитацию и другие соответствующие мероприятия задолго до объявления старта избирательной кампании – с августа-сентября прошлого года. «За период до начала избирательных гонок нами зафиксированы случаи прямого/непрямого подкупа избирателей и использования административного ресурса по всем избирательным округам», - подчеркнул А.Данилюк.

За последнюю неделю, сообщил он, в частности в Харьковской области, в избирательном округе №174 Александр Фельдман (Партия регионов) вместе с местным руководством МЧС присутствовал на показательных тренировках пожарников и подарил пожарную форму каждому участнику, что, по убеждению активистов движения, свидетельствует о подкупе избирателей и использовании админресурса.

Также в Донецкой области в избирательном округе № 46 доверенные лица Сергея Клюева (Партия регионов) раздавали материальную помощь на сумму 100 тыс. грн, заявил А.Данилюк.

Необычным применением админресурса А.Данилюк назвал делегирование кандидатам в депутаты решения жилищно-коммунальных проблем. В частности, в приемной Валерия Писаренко (Партия регионов, избирательный округ №168) была создана соответствующая «горячая линия», по которой граждане могут подавать свои заявки.

В Киевской области, сообщил А.Данилюк, председатель облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк агитировал за кандидатов от Партии регионов Татьяну Засуху (избирательный округ №94) и Александра Онищенко (избирательный округ №93).

По словам лидера «Общего дела», в целом за последнюю неделю активисты движения зафиксировали около 25 фактов подкупа избирателей, использования административного ресурса и др.

А.Данилюк сообщил, что по каждому избирательному округу закреплено по 2-3 активиста «Общего дела». Ко дню голосования к работе на участках движение планирует привлечь около 20 тысяч независимых наблюдателей.