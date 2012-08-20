Члены Общественного совета при МВД через суд будут добиваться возобновления его работы

Киев. 20 августа. УНИАН. Члены Общественного совета при Министерстве внутренних дел Украины через суд будут добиваться возобновления его работы, которая была прекращена по приказу МВД.

Об этом председатель Общественного совета при МВД Украины, правозащитник Эдуард Багиров сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, 13 августа 2012 г. на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины был опубликован приказ № 684 от 8 августа 2012 г. «О досрочном прекращении деятельности Общественного совета при МВД».

В приказе, среди прочего, отмечается, что руководство Общественного совета не смогло должным образом организовать его работу и реализовать имеющиеся механизмы участия общественности в формировании и осуществлении государственной политики.

Также отмечается, что заседания Общественного совета проводятся бессистемно, планы работы и консультаций с общественностью не составлены, присланные в МВД протоколы не содержат предложений, учет которых имел бы реальное влияние на принятие управленческих решений министерства.

На основании этого МВД решило, «в соответствии с п. 9.2 Положения об Общественном совете при Министерстве внутренних дел Украины, досрочно прекратить деятельность Общественного совета».

Управлению связей с общественностью, Департаменту обеспечения деятельности министра, стратегического анализа и прогнозирования приказано создать инициативную группу по подготовке учредительного собрания по поводу формирования нового состава Общественного совета при МВД Украины. Список членов инициативной группы они должны подать на утверждение до 15 сентября 2012 года.

Приказ подписал первый заместитель министра внутренних дел, врио министра генерал-лейтенант милиции Сергей Черных.

Э.Багиров отметил, что аргументы, приведенные МВД в этом приказе, «мягко говоря, не отвечают действительности». Он отверг обвинения в том, что Общественный совет не работал и был не в состоянии вести конструктивную работу.

Правозащитник подчеркнул, что, наоборот, совет на протяжении года провел десять заседаний, несмотря на то, что помещение ему было выделено только полтора месяца назад. По его словам, члены Общественного совета подготовили многочисленные предложения, которые не были реализованы в работе МВД.

По мнению Э.Багирова, настоящей причиной решения о прекращении деятельности Общественного совета при МВД было то, что совет отказался по просьбе руководства министерства включить в свой состав 16 организаций.

«Все эти организации работают в сфере налогов, вы помните, что команда, которую привел министр (внутренних дел Виталий Захарченко – УНИАН), - все пришли из налоговой», - сказал Э.Багиров, отметив, что все эти организации не имеют никакого отношения к сфере защиты прав человека, более того, пять из них вообще оказались несуществующими.

«МВД пыталось незаконными методами увеличить количество членов Общественного совета и таким образом его деморализовать», - убежден правозащитник.

Он сообщил, что члены ликвидированного Общественного совета направили письмо главе правительства Николаю Азарову с просьбой дать правовую оценку приказу МВД.

«Все аргументы относительно незаконности приказа мы изложили в письме в адрес премьер-министра Украины Н.Азарова. Я думаю, что там разберутся, и будет соответствующее решение об отмене этого приказа», - подчеркнул Э.Багиров.

Он отметил, что это опасный прецедент, и любой государственный орган в Украине сможет по своему усмотрению распускать общественный совет в случае, если он, по мнению руководства органа, работает неэффективно или действует не так, как оно требует.

«Если в Кабмине вопрос не будет решено положительно, бесспорно, будем обращаться в суд, и этот приказ будет отменен», - сказал Э.Багиров.

Кроме того, Общественный совет при МВД обратится к Президенту Украины Виктору Януковичу с предложением ликвидировать Министерство внутренних дел и на его основе образовать Министерство по защите прав человека.