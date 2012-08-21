В «Парке Киевская Русь» 24-26 августа пройдет фестиваль «Былины Древнего Киева IX-XI вв.»

Киев. 21 августа. УНИАН. В «Парке Киевская Русь» 24-26 августа пройдет самый колоритный и грандиозный фестиваль сезона - «Былины Древнего Киева IX-XI вв.».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент «Парка Киевская Русь» Владимир Янченко.

По его словам, это самый масштабный фестиваль реконструкции событий IX-XI вв. не только в Украине, но и в странах Европы. В нем примут участие свыше 700 участников из разных стран мира: реконструкторы из Украины, России, Беларуси, Молдовы, Литвы, Польши, Германии, актеры, музыканты, ремесленники. Фестиваль посвящен трем выдающимся датам - 1530-летию Киева, 1150-летию зарождения государства Киевская Русь и 1130-летию провозглашения Киева его столицей.

Организаторы фестиваля рассказали, что «Былины Древнего Киева IX-XI вв.» в этом году будут очень насыщенны событиями, причем здесь объединится и легендарный дух Средневековья, и полеты воздушных шаров, и спорт, в частности, пройдет I Международный чемпионат по средневековой лапте.

«На этом фестивале Древний Киев действительно оживет. Участники фестиваля - это люди, которые лучше всех знают времена раннего Средневековья. Их костюмы, быт, обычаи максимально точно реконструируют ту эпоху. Гостей фестиваля ожидают зрелищные массовые дневные и ночные битвы, штурм крепости, богатырские турниры и каскадерские трюки. Посетители также смогут принять участие в мастер-классах по народным ремеселам, посмотреть театрализованные постановки, ознакомиться со славянскими обрядами и жизненным устройством русичей ІХ-ХI в. в настоящем средневековом лагере», - сказал В.Янченко.

Он также рассказал, что все фестивальные события будут сопровождаться средневековой музыкой. В вечерней программе фестиваля предусмотрена этно-дискотека под музыку групп «Стары Ольса» из Беларуси и «MYSTERRA» из России, огненные шоу и праздничные фейерверки. Он подчеркнул, что чрезвычайно романтичным нововведением является встреча рассвета на валах Детинца Киева: согласно легенде, пара, которая встретит восход солнца на валах города, не расстанется никогда.

В свою очередь научный консультант «Парка Киевская Русь» Сергей Тараненко проинформировал, что в рамках фестиваля пройдет научный семинар. Участие в нем примут ведущие учёные, которые исследуют тему Древней Руси: директор Института археологии Национальной академии наук Украины академик Петр Толочко, заведующий отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры Российской академии наук Анатолий Кирпичников, член-корреспондент НАН Украины, научный руководитель проекта «Парк Киевская Русь» Глеб Ивакин, заслуженный архитектор-реставратор Украины Вадим Лукьянченко и другие.

«Парк Киевская Русь» очень скрупулёзно относится к истории. Все здания, которые здесь воспроизводятся, имеют максимальную историческую достоверность. Ученые делятся наработками и приходят к общему мнению именно во время таких семинаров, как тот, который пройдет в рамках фестиваля», - сказал С.Тараненко.

Также 24-26 августа на территории Парка пройдет III Международный фестиваль воздушных шаров «Воздушные приключения в Киевской Руси», организованный Киевским клубом воздухоплавательного спорта «Пилот» совместно с «Парком Киевская Русь».

По мнению организаторов, это позволит впервые совместить на первый взгляд несовместимые явления: Древняя Русь и полеты тепловых аэростатов. Принять участие в этом фестивале планируют до десяти экипажей.

Также, отметил президент Киевского клуба воздухоплавательного спорта «Пилот» Алексей Пархоменко, в рамках фестиваля желающим будет предоставлена возможность осуществить прогулку на воздушном шаре и наблюдать за событиями с высоты птичьего полета. Воздушные шары будут стартовать с территории «Парка Киевская Русь» во все три фестивальных дня в 18.30 (при благоприятных погодных условиях).

Еще одним спортивным мероприятием в рамках фестиваля «Былины Древнего Киева IX-XI вв.» станет I Международный чемпионат по средневековой лапте, организованный «Парком Киевская Русь» Центром Живой Истории «Олешшя». Организаторы объяснили, что лапта - это древняя игра, в которую играли наши пращуры еще с X века. Она стала прообразом современного крикета и бейсбола. В рамках чемпионата команды из разных стран мира будут бороться за право принимать участие в полуфинале. Полуфинальные соревнования и финал состоятся в субботу, 25 августа. К игре смогут присоединиться также посетители фестиваля. Команда-победитель получит приз от «Парка Киевская Русь» и Центра Живой Истории «Олешшя».