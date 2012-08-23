Национальная сеть салонов мобильной связи «Мобилочка» открывает новые форматы обслуживания

Украинская сеть салонов мобильной связи «Мобилочка» внедряет инновационную для украинского рынка услугу – «Товар на заказ». Теперь клиенты сети могут осуществить предварительный заказ необходимого товара через Интернет или специальный терминал, а забрать его позже, в удобном для себя магазине. Что примечательно, стоимость товара при использовании данного сервиса будет несколько ниже, чем в розничном магазине, а его наличие по указанному адресу - гарантировано для потребителя.

Услуга «Товар на заказ» позволяет покупателю заказать товар со склада в один из магазинов сети через электронный каталог. Предполагается, что заказ можно будет осуществить посредством специализированных терминалов, установленных в точках продажи. Пока инсталляция нового оборудования не завершена, заказы осуществляются с помощью менеджеров через электронные каталоги, которые уже имеются в каждом магазине сети «Мобилочка».

«Растущая конкуренция требует гибкости и ориентирования на потребности клиентов. «Мобилочка» как национальная сеть понимает эту истину и пытается опередить время внедрением инновационных услуг, - комментирует нововведение Антон Володькин, генеральный директор холдинга MSG, сеть «Мобилочка». - Сегодня качество, доступность товаров, цен и сервис являются залогом успеха. Именно поэтому «Мобилочка» первой на рынке Украины представляет новую услугу «Товар на заказ».

Важным отличием данного сервиса от традиционной для сети формы реализации состоит в том, что таким образом можно заказать не только телефоны, смартфоны и фотоаппараты, но и практически любую электронику и бытовую технику: телевизоры, аудиопроигрыватели, ноутбуки и многое другое.

Преимущества сервиса «Товар на заказ»:

- «цена со склада» - ниже средней в рознице;

- бесплатная доставка;

- широкий ассортимент и достаточное количество товара;

- длительность оформления заказа - не более 5 минут;

- отсутствие предоплаты.

На сегодня количество салонов «Мобилочки», где уже можно воспользоваться новой услугой, превысило 400, и эта цифра продолжает динамично расти.

Подобный формат дистрибуции уже давно завоевал популярность среди покупателей в США и Европе, а также в некоторых странах Азии. Этот вид торговли в данных регионах известен под названиями «In-store pickup» и «Drive-In».

«In-store pickup» предполагает возможность забрать заказанный ранее через Интернет товар в розничном магазине компании. «Drive-In» позволяет заказать продукт в Интернете и тут же забрать его по указанному адресу.

Данные форматы торговли сочетают в себе удобство покупок в Интернете с преимуществами традиционного шоппинга.

При проведении маркетингового исследования на вопрос «Пользовались бы вы схемами «In-store pickup» и «Drive-In»?» 36% респондентов ответили утвердительно, тогда как негативно высказались лишь 12% опрошенных. Важно, что более половины (52%) не определились в своем мнении, и именно они позволяют судить о серьезном потенциале и востребованности сервиса «Товар на заказ» в Украине.