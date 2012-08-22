Arricano Group оценивает инвестиции в ТРК «РАЙON» в Киеве в 50 млн долл.

Киев. 22 августа. УНИАН. Девелоперская компания Arricano Group оценивает в примерно 50 млн долл. сумму инвестиций в ТРК «РАЙON» по ул. Лаврухина, 4 в Деснянском районе Киева, открытие которого запланировано на 24 августа 2012 года.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор Arricano Group Метью де Бруин.

По словам директора по аренде Arricano Group Юлии Счастливой, в ТРК создано более 1 тыс. рабочих мест.

Директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Colliers International, выступающей эксклюзивным брокером проекта, Игорь Заболотский отметил, что 10 августа в ТРК открылся супермаркет «Сільпо», который занял площадь в 6,5 тыс. кв. м Среди ключевых арендаторов объекта - супермаркет электроники и бытовой техники «Comfy», спортивный супермаркет «Спортмастер».

В торговой галерее будут представлены следующие бренды: O`STIN, Reserved, Mohito, House, Cropp Town, Cosmo, Brocard, Colins, Respect, Chester, Kira Plastinina, Centro, PLATO, In City, Moyo, Sushiya, Cosmo, Kari, I Studio, итальянский ресторан «pizzAroma», Yves Rocher.

Данный ТРК стал пятым проектом Arricano Group в Украине. Девелопером проекта выступает Arricano Real Estate, управлять проектом будет Arricano Property Management.

Как сообщал УНИАН, девелоперская компания Arricano Group 24 августа планирует открыть ТРК «РАЙON» на пересечении улиц Градинской, Бальзака и Лаврухина в Киеве.

ТРК «РАЙON» общей площадью около 60 тыс. кв. м (арендуемой площадью 23 тыс. кв. м) включает продуктовый супермаркет, торговую галерею, паркинг на 860 машиномест. При этом паркинг расположен не только перед объектом, но и на его крыше.

Ранее ООО «Астра Проперти» планировало в первом квартале 2012 года открыть торговый центр в 26-м микрорайоне Троещины в Киеве с рабочим названием «М26».

Справка УНИАН. Arricano Group - инвестор и девелопер торгово-развлекательных центров на рынке недвижимости Украины. Компания ведет работу через дочерние компании - Astra Property и Western Investments с 2005 года, которые были объединены в 2010 году под брендом Arricano Group.

Arricano Group принадлежит люксембургской компании Retail Real Estate S.A. и украинской компании Dragon Ukrainian Properties and Development Plc. (DUPD), которая управляется инвестиционным банком Dragon Capital.

На сегодняшний день компания управляет 5 торговыми центрами в Киеве (ТРК «SKY MALL», ТРК «РайON»), Кривом Роге (ТРК «Солнечная Галерея»), Запорожье (ТРК «City Mall») и Симферополе (ТРК «Южная Галерея»), общая площадь которых составляет 163 тыс. кв. м.