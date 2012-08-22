«УДАР» заявляет о давлении на своих кандидатов-мажоритарщиков со стороны представителей партии власти

Киев. 22 августа. УНИАН. Партия «УДАР» заявляет о давлении на своих кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах со стороны претендентов от партии власти на депутатский мандат.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила народный депутат Ирина Геращенко.

"К кандидатам от оппозиции приходят такие самовыдвиженцы или официальные представители партии власти и предлагают договориться и сняться с выборов. Собственно, уже начинает привлекаться такой механизм подкупа не только избирателей, но и возможных будущих депутатов", - сказала И.Геращенко.

В частности, она привела конкретные примеры давления (угрозы увольнения с работы, внеплановые налоговые проверки, избиение) на кандидатов в депутаты от партии «УДАР» в округах Донецкой области, Закарпатья, Одесской области, Запорожской области.

"Только благодаря тому, что мажоритарщики от партии «УДАР» не боятся обнародовать факты давления, удалось на Закарпатье не допустить увольнения учительницы с работы. Там местная власть немного испугалась, и наш кандидат остался на работе. И в Донецке также удалось сохранить за кандидатами рабочие места", - сообщила И.Геращенко.

По ее словам, в некоторых регионах представители власти создают фиктивные избирательные штабы якобы от партии «УДАР».

«В Броварах власть создала фиктивный штаб «УДАРа», чтобы таким образом бороться против нашего кандидата Павла Ризаненко. Вчера в Киеве было совершено нападение на заместителя руководителя избирательного штаба в Киеве Александра Восколовича - это избирательный округ № 214. Он написал заявление в правоохранительные органы и связывает это со своей политической деятельностью", - сообщила И.Геращенко.

Кроме того, депутат отметила, что во многих регионах «УДАРу» не дают возможности размещать свою внешнюю рекламу в центральных районах городов.

«В частности, в Днепропетровске, Одессе, в Чернигове. В этих городах твердо местная власть заявила, что она не хочет видеть никакой рекламы партии «УДАР», - сообщила И.Геращенко.