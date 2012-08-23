Мажоритарщики-самовыдвиженцы обвиняют ЦИК в незаконности отказа зарегистрировать их кандидатами в депутаты

Киев. 23 августа. УНИАН. Правозащитник, председатель ОО "Союз собственников-селян" Сергей Мартиян обвиняет Центральную избирательную комиссию в незаконности отказа зарегистрировать его кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 98 (Киевская область).

Об этом С.Мартиян заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Есть основание немедленно распустить ЦИК, отсрочить дату выборов и назначить в соответствии с законом новый состав ЦИК. А всех граждан, которые подали документы на регистрацию, обязать зарегистрировать", - сказал С.Мартиян.

По его мнению, Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины должны возбудить уголовные дела в отношении председателя Центральной избирательной комиссии Владимира Шаповала и всех членов комиссии по факту совершения преступления. "Это должен инициировать Президент Украины. Если Виктор Янукович этого не сделает, это будет означать, что это является заказом власти не допустить людей, которые не склоняются перед преступностью, взяточниками и коррупционерами, к выборам", - отметил он.

В свою очередь, председатель ОО "Правовое пространство" Римма Белоцерковская, которая выдвигалась в одномандатном округе № 106, но также не была зарегистрирована кандидатом в депутаты, призвала всех граждан, которым ЦИК безосновательно отказала в регистрации, присоединиться к их заявлению о преступлении Центризбиркома.

"Мы просим всех этих людей присоединиться к процессу, поддержать тех кандидатов, которых отстранили от выборов. Мы имеем право требовать возбуждения уголовных дел против всех членов ЦИК, которые, злоупотребляя служебным положением, в интересах политических партий, органов власти вынесли такие незаконные решения, которые нарушают Конституцию, ст. 13 закона о Центральной избирательной комиссии, а также решение Европейского суда по правам человека по делу "Мельниченко против Украины", - заявила она.

Справка УНИАН. Центральная избирательная комиссия 13 августа отказала С.Мартияну в регистрации кандидатом в депутаты в связи с тем, что заявление о самовыдвижении и его автобиография противоречат требованиям пунктов 1, 2 части второй статьи 55 закона. "Так, в заявлении отсутствует обязательство в случае избрания депутатом сложить представительский мандат, который, в соответствии с Конституцией Украины и законами Украины, несовместим с мандатом народного депутата Украины (или указание, что такой мандат отсутствует); в автобиографии не указан контактный номер телефона", - говорится в постановлении ЦИК.

Аналогичное решение было принято и в отношении Р.Белоцерковской. "Автобиография Белоцерковской Р.М. не содержит сведений о гражданстве. Следовательно, указанный документ не является автобиографией кандидата в народные депутаты Украины в понимании требований пункта 2 части второй статьи 55 закона", - говорится в постановлении ЦИК от 16 августа.

ЦИК 18 августа завершила процесс регистрации кандидатов в депутаты.

На последних заседаниях Центральная избирательная комиссия по решениям Высшего административного суда Украины зарегистрировала трех кандидатов в народные депутаты, которым ранее было отказано в регистрации по аналогичным причинам.