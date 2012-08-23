Движение "Спільна справа" призывает чиновников, которые баллотируются в ВР, уйти в отпуск на время избирательной кампании

Киев. 23 августа. УНИАН. Гражданское движение «Общее дело» призывает чиновников, которые баллотируются в Верховную Раду, уйти в отпуск на время избирательной кампании.

Об этом координатор «Общего дела» Александр Данилюк сказал на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что большое количество чиновников разного уровня стали кандидатами в народные депутаты. При этом, заявил А.Данилюк, большинство из них не ушли в отпуск на время избирательной кампании.

Также координатор «Общего дела» обвинил этих чиновников в незаконном ведении предвыборной агитации. По словам А.Данилюка, руководители областных и районных госадминистраций, их заместители агитируют за Партию регионов, используя для этого различные официальные мероприятия.

По словам А.Данилюка, активисты “Общего дела” также зафиксировали значительное количество случаев регистрации кандидатів-“двойников”.

Он отметил, что во время этой избирательной кампании технология регистрации кандидата в народные депутаты с именем и фамилией, одинаковой с известным политиком, получила особое распространение. При этом А.Данилюк назвал несколько избирательных округов, где были зафиксированы подобные факты.