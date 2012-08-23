Движение «Наша правда-2012» сформирует «черный» список кандидатов в депутаты, которые могут быть причастны к противоправным действиям

Киев. 23 августа. УНИАН. Новое общественное движение «Наша правда-2012» сформирует «черный» список кандидатов в народные депутаты, которые могут быть причастны к противоправным действиям и, по убеждению членов организации, недостойны быть избранными в парламент.

Об этом члены движения сообщили во время пресс-конференции в УНИАН, представляя принципы работы активистов движения, в которое вошли общественные организации, общественные и политические деятели.

Как отметил представитель ОО «Гражданский комитет национального спасения» Павел Нусс, движение образовано неделю назад в связи с предстоящими выборами в Верховную Раду Украины. Основными целями и задачами движения является изучение биографий кандидатов в депутаты, обнародование фактов из их предпринимательской и политической деятельности, чтобы граждане смогли сделать правильный выбор.

В свою очередь, представитель ОО «Европейская страна» Екатерина Сенчук отметила, что деятельность многих кандидатов в депутаты вызывает интерес у правоохранительных органов.

«Наша задача – сделать все возможное для того, чтобы противоправные действия тех, кто рвется к власти, не оставались безнаказанными и не скрывались от общественности и избирателя», - сказала она.

Е.Сенчук призвала граждан голосовать не за «картинку», а делать свой выбор учитывая поступки и достижения кандидатов в депутаты. Она сообщила, что активисты движения планируют проверить всех кандидатов в депутаты и предоставить свои отчеты общественности.

П.Нусс сообщил, что организация планирует создать «черный» список кандидатов, в данное время в этом списке 15 человек.

Полный «черный» список кандидатов организация планирует обнародовать за неделю до выборов, сообщил П.Нусс.