Представители Партии пенсионеров призывают кандидатов в депутаты отказаться от грязных технологий на выборах

Киев. 23 августа. УНИАН. Представители Партии пенсионеров призывают всех кандидатов в народные депутаты отказаться от грязных технологий на выборах.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил кандидат в депутаты от этой партии Роман Козак.

Он заявил, что уже сегодня есть попытки махинаций на выборах, в частности, на этапе регистрации кандидатов. Среди них он назвал “клонирование” имен и фамилий кандидатов с целью “оттянуть” голоса избирателей у фаворита в округе. Р.Козак призвал все партии, их представителей, избирательные штабы отказаться от незаконных избирательных манипуляций. “Чтобы не обострять между собой отношения, чтобы не было угроз”, – сказал он.

Представители партии заявили, что только в 191-м избирательном округе, где баллотируется Р.Козак, зарегистрировано 3 кандидата, каждый из которых имеет своего “двойника” с одинаковой или похожей фамилией. В партии заявили, что будут внимательно отслеживать подобные случаи, собирать материалы и передавать их на рассмотрение в правоохранительные органы.