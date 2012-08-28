ENEMO объявила о начале международного наблюдения за выборами в Украине

Киев. 28 августа. УНИАН. Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) объявила о начале международного наблюдения за парламентскими выборами в Украине, которые состоятся 28 октября 2012 года.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя Миссии ENEMO Мая Миликич рассказала, что ENEMO является международной сетью неправительственных организаций, которая состоит из 22 ведущих местных организаций, осуществляющих наблюдение за выборами в 17 странах Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии.

По ее словам, представители Миссии на долгосрочной основе будут наблюдать за предвыборными политическими событиями в разных областях Украины. "Наши наблюдатели были специально проинструктированы и обучены особенностям политического процесса и избирательного законодательства в Украине", - подчеркнула она.

Председатель Миссии ENEMO в Украине Питер Навотны сообщил, что наблюдатели будут работать парами в разных регионах Украины, всего будет 18 пар, некоторые будут закреплены за несколькими областями. Он сообщил, что наблюдатели начали свою работу и уже 11 сентября будут представлены промежуточные результаты наблюдения.

М.Миликич подчеркнула, что главными приоритетами ENEMO является объективность, беспристрастие и достоверность информации, собранной наблюдателями.

На данном этапе наблюдения внимание будет сконцентрировано на местных политических событиях, работе избирательных комиссий, деятельности партий и кандидатов, СМИ и тому подобное.

Представители Миссии, которые уже с 8 августа находятся в Украине, не захотели комментировать ситуацию вокруг текущего избирательного процесса, поскольку считают, что двух недель недостаточно для какой-либо отчетности.

Члены ENEMO прибыли в Украину по собственной инициативе и заверяют, что выступают как независимая, внепартийная сторона. Основная цель наблюдателей - реагировать на обращения общественности и фиксировать нарушения в пределах избирательного процесса. Работа членов команды финансируется правительствами не только европейских стран, но и правительством США.

«Надеемся, что вскоре мы будем сотрудничать и с Украиной», - сказал П.Навотны.