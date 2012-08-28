Жители украинских городов больше всего доверяют Нацбанку среди других высших госучреждений - опрос

Киев. 28 августа. УНИАН. Жители украинских городов больше всего доверяют Национальному банку Украины среди других высших государственных учреждений.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного КМИС.

По его словам, 32% жителей городов выражают доверие Нацбанку.

При этом, показатель доверия к Кабинету министров составляет 26%, Администрации Президента – 25%, Верховной Раде – 21%, Высшему совету юстиции – 18%.

Комментируя показатель степени доверия к НБУ, В.Паниотто заметил, что такой высокий результат обусловлен тем, что наибольшее количество респондентов (35%) выразили доверие действиям НБУ, которые касаются укрепления курса гривни, при этом 33% назвали доллар наиболее надежным инструментом для сохранения сбережений.

В то же время, менеджер КМИС Татьяна Пясковская акцентировала внимание на том, что наиболее распространенными причинами недоверия граждан к государственным структурам и органам власти оказались коррупция (54% респондентов назвали ее причиной недоверия), отсутствие результатов деятельности работы органов власти (38%), бюрократия (29%), плохое отношение работников госструктур и их реагирование на обращения граждан (22%), а также отсутствие информации, касающейся планов развития (11%).

Опрос проводился с 19 по 28 июля методом телефонного интервью

Была опрошена 1 тысяча жителей городов всех областей Украины и Крыма.

Статистическая погрешность выборки не превышает 4,6%.