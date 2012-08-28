Розинская планирует обжаловать в ЕСПЧ решение суда, который подтвердил ее вину в конфликте с сотрудниками ГАИ

Киев. 16 августа. УНИАН. Телеведущая Наталия Розинская планирует обжаловать в Европейском суде по правам человека решение Апелляционного суда Киева, который подтвердил законность постановления Голосеевского суда о признании ее виновной в конфликте с сотрудниками спецназа ГАИ "Кобра".

Об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Н.Розинская обвинила судью Апелляционного суда в предвзятости при принятии решения, напомнив, что судьей по ее делу был Виктор Глиняный, который подтвердил решение Печерского суда о незаконности закрытия дела против ее гражданского мужа, бывшего майора Управления Государственной охраны Николая Мельниченко.

«Мы идем в Европейский суд, ведь, к сожалению, уже не секрет, что в украинских судах справедливости нет. Будем подавать на «Кобру» в Европейский суд и там будем добиваться справедливости. И пусть спецподразделение «Кобра» и все эти так называемые правоохранители молятся Богу, чтобы мы этот суд не выиграли, потому что если мы победим в Европейском суде, тогда мы будем ставить перед государством Украина вопрос о полной ликвидации спецподразделения «Кобра», - заявила Н.Розинская.

В ходе пресс-конференции она продемонстрировала любительское видео из зала Апелляционного суда, где зафиксированы свидетельства одного из сотрудников «Кобры», который был участником инцидента. Н.Розинская считает, что его свидетельства доказывают тот факт, что он наставлял на «на нее обнаженное табельное оружие».

Как сообщал УНИАН, телеведущая Н.Розинская утверждает, что 2 мая в центре Киева ее избили, угрожая пистолетами, пятеро сотрудников ГАИ.

В свою очередь начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук сообщил, что из-за инцидента с представителями ГАИ на Н.Розинскую составили четыре протокола за административные нарушения.

"Ей сделали замечание и хотели проверить документы, однако она просто уехала с места происшествия, не реагируя на обращение работников. Поэтому ее догнали и перекрыли движение дальше. После этого произошел конфликт с представителями ГАИ", - рассказал он.

"Показывать свои права она отказалась, поэтому возникло подозрение, что их нет вообще. Пройти медицинский осмотр, чтобы выявить наличие алкоголя в крови, она тоже отказалась", - рассказал В.Полищук.

28 мая Голосеевский райсуд Киева признал телеведущую Н.Розинскую виновной в конфликте с сотрудниками ГАИ по обеим статьям обвинения - ст.130 КУоАП (отказ от медосмотра) и ст.122-2 КУоАП (неостановка).

16 августа Апелляционный суд Киева подтвердил законность решения Голосеевского суда.