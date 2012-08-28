Автодилер намерен добиваться в Европейском суде компенсации ущерба от строительства моста в Киеве

Киев. 28 августа. УНИАН. Владелец и учредитель крупного дилера HONDA ООО «Люксэкспресс II» Николай Иваненко намерен добиваться в Европейском суде от Юго-Западной железной дороги компенсации, которую компания понесла в результате строительства левобережного съезда с Дарницкого автомобильно-железнодорожного мостового перехода через Днепр в Киеве.

Об этом Н.Иваненко сообщил на пресс-конференции в УНИАН во вторник.

По его словам, ущерб его компании составил 35,599 млн долларов, в то же время, в госбюджете на 2008 год были предусмотрены средства на компенсацию землепользователям в размере 750 млн грн, 460 млн грн из которых должен был получить «Люксэкспресс II», но не получил этих денег.

«Чиновники железной дороги растратили деньги и сделали все, чтобы не платить. Я оцениваю свои убытки в 35,6 млн долларов. Это то, что мне должна Украина по вине ЮЗЖД. Мы никогда не выступали против строительства моста и понимаем, что он необходим. Я получу свои деньги через Европейский суд, потому, что деньги на компенсацию были растрачены чиновниками», - сказал Н. Иваненко.

Н. Иваненко сообщил, что зарегистрировал компанию в 1993 году и в 1998 году получил в аренду на 10 и на 49 лет два земельных участка общей площадью около 2,5 га, на которых были построены офис компании, автосалон, станция технического обслуживания и складские помещения. Общая площадь зданий составила 10 тыс. кв.м.

При этом часть зданий и территории, которая принадлежит компании, попала под застройку автомобильной развязки и съезда с автомобильно-железнодорожного моста.

«Мы никогда не препятствовали строительству развязки и неоднократно предлагали создать комиссию с целью определить размер убытков, которые подлежат возмещению землепользователям и собственникам зданий в соответствии с законодательством.

На момент проектирования моста в 2004 году наши здания уже были и нам была предусмотрена компенсация», - сказал он.

По словам Н. Иваненко, суды разных инстанция неоднократно подтверждали необходимость выплаты железной дорогой компенсации землепользователям ущерба от строительства съездов с мостового перехода.

Однако в феврале 2012 года по иску заместителя прокурора Киева Хозяйственный суд столицы Киева принял решение о нецелевом использовании земель компанией и постановил разорвать договоры аренды земли в связи с тем, что срок их действия истек.

Данное решение было также подтверждено решением Апелляционного хозяйственного суда, а в марте 2012 году Хозяйственный суд Киева вынес решение о том, что принадлежащие ЛЭ здания были построены самовольно.

В июле 2012 года Исполнительная служба снесла принадлежащие ««Люксэкспресс II» здания, которые с 2005 года находились в ипотеке.

Н. Иваненко также сообщил, что попросил политического убежища в США.

УНИАН обратился за комментариями в пресс-службу Юго-западной железной дороги.