99% украинцев не имеют возможности реально оценить предложения партий в их предвыборных программах - политолог

Киев. 29 августа. УНИАН. 99% граждан Украины не имеют возможности реально оценить, что в своей предвыборной программе предлагает та или другая партия.

Такое убеждение выразил кандидат политических наук Александр Палий сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Вакуум идей: почему партии скрывают свои избирательные программы?»

Он отметил, что это приводит к примитивизации общественно-политической жизни. «Все основные «мессиджи» последних избирательных кампаний сводятся к очень примитивному натравливанию одних групп населения на другие по региональному, языковому, этническому признакам», - сказал А.Палий.

Избирательные программы партий, которые принимают участие в нынешней кампании, он назвал «кусками бумаги, в которые можно заворачивать селедки». А.Палий выразил убеждение, что причина такой «идейной бедности» программ партий заключается в том, что политики боятся признаться самим себе и своим семьям, почему они идут в политику. «Если бы они сказали правду, то, возможно, за них бы и в собственных семьях никто не проголосовал», - сказал он.

Политолог отметил, что Партия регионов очень долго обвиняла своих оппонентов в серьезном политическом популизме. «В то же время более популистской программы, чем на сегодняшний день у Партии регионов, вообще практически ни у кого нет», - убежден он.

По его словам, оппозиционные партии также прибегают к популизму и пытаются говорить с обществом исключительно лозунгами и декларациями вместо того, чтобы в избирательных программах объяснить людям конкретные механизмы внедрения своих идей.

А.Палий считает, что избирательные программы для большинства политических сил являются «средством обойти острые углы и всем понравиться».

В свою очередь, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач отметил, что сейчас в Украине происходит не борьба предвыборных программ, а навязывание париями обществу и медиа собственной «повестки дня на всю избирательную кампанию».

«В действительности, по-видимому, все политические партии, готовя свои предвыборные программы и подавая их в ЦИК, понимали, что они не могут сказать в этих текстах то, что в действительности думают», - сказал он и отметил, что в действительности после выборов всегда реализуются «непопулярные» шаги и реформы.

По убеждению В.Горбача, проблема заключается в том, что предвыборные программы пишут, например, привлеченные извне эксперты, политологи, а не сами члены партий.

В то же время, руководитель Центра политического анализа «Пента» Владимир Фесенко считает, что на практике предвыборные программы не играют существенной роли в предвыборной гонке. «Программа – лишь обязательный элемент электоральной игры», - считает он.

По мнению В.Фесенко, настоящую роль на выборах играют, в частности, личности лидеров и настроения избирателей.