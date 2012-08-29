Ассоциация частных детективов заявляет о необходимости законодательного регулирования частной детективной деятельности

Киев. 29 августа. УНИАН. Всеукраинская ассоциация частных детективов заявляет о необходимости законодательного обеспечения регулирования частной детективной деятельности.

Об этом президент ассоциации Игорь Цминский и его заместители Игорь Тимофеев и Игорь Литкевич сказали сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Законодательство не запрещает нашу деятельность, но не регулирует ее. Вот одна из целей нашей ассоциации — подготовить собственный проект закона о частной детективной деятельности таким, каким его видят практики", - сказал И.Цминский.

По его словам, в настоящее время частные детективы в своей деятельности отталкиваются от запрещающих норм закона. "К примеру, принят закон о защите персональных данных. Мы стараемся руководствоваться этим законом, изучаем постановление Конституционного Суда, что считать персональными данными", - отметил он.

В свою очередь И.Тимофеев подчеркнул, что деятельности частных детективов присвоен код в соответствии с класификатором видов экономической деятельности. "Понятие частной детективной деятельности у нас введено в классификатор, и на этом основании мы занимаемся частными расследованиями", - уточнил он.

По словам И.Литкевича, преимущественно частные детективы занимаются розыском пропавших без вести, расследованиями в семейно-бытовой сфере, а также некоторыми видами экономических расследований. "Частных детективов нельзя рассматривать как альтернативу правоохранительной системе. Правоохранительная система обладает полномочиями, которых нет у частных организаций. Мы же занимаемся вопросами, которые не входят в полномочия правоохранительных органов", - подчеркнул детектив.

При этом, И.Литкевич отметил, что достаточно часто частные детективы работают во взаимодействии с правоохранительными структурами.

Справка УНИАН. Всеукраинская ассоциация частных детективов создана в мае 2012 года.