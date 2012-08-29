Окружные избирательные комиссии не смогут своевременно начать свою работу - Комитет избирателей

Киев. 29 августа. УНИАН. Окружные избирательные комиссии не смогут своевременно начать свою работу.

Об этом сказал председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко во время пресс-конференции в УНИАН.

«Сегодня последний день, когда окружные комиссии должны собраться на свои заседания. По состоянию на вчера большая половина их просто не собралась», - сказал он.

А.Черненко объяснил, что в состав комиссий часто входят «случайные» люди, с которыми потом просто нельзя установить связь, чтобы собрать комиссию.

«Уже очевидно, что окружные комиссии своевременно не соберутся. В том составе, в котором они сейчас сформированы, они работать просто не могут», - считает эксперт.

Он также выразил убеждение, что сейчас в составе окружкомов будут происходить постоянные изменения.

«Те партии, которые не попали в ОИК, будут обращаться к тем партиям (которые имеют право подавать в ОИК кандидатуры своих членов - УНИАН) и банально покупать их квоты в комиссиях» - убежден А.Черненко.

Он отметил, что теперь с каждым этапом избирательной кампании становится очевидным несовершенство избирательного законодательства.

Как сообщал УНИАН, 24 августа состоялась жеребьевка относительно партийного представительства в 225 окружных избирательных комиссиях.

По результатами жеребьевки ОИК сформированы из состава представителей 19 непарламентских партий, принимающих участие в выборах, и 5 депутатских фракций парламента.

В частности, в каждой из 225 ОВК представлены непарламентские политические партии: «Молодежь к власти», «Украина – Русь едина», «Народно-трудовой союз» и «Братство».

В то же время в состав ни одной ОИК не попал ни один представитель партий «УДАР Виталия Кличко» и ВО «Свобода».