Впервые «Легендарная личность» будет названа на «Стальной грани» в Киеве

IX Международное ножевое шоу «Стальная грань» состоится 17-18 ноября 2012 года в выставочном зале Торгово-промышленной палаты Украины.

Праздник красоты и величия клинковых изделий уже не первый год является основным событием в Украине для увлеченных людей, ценящих холодную красоту.

Главной особенностью «Стальной грани» является возможность общения коллекционеров, мастеров и знатоков клинковых изделий с новичками, интересующимися ножами, их историей и производством.

Цель шоу, в первую очередь, развитие ножевой культуры и ознакомление с мировыми шедеврами самых различных мастеров, как современности, так и прошлого.

Успех «Стальной грани» у посетителей, количество которых с каждым годом увеличивается, объясняется разнообразной развлекательной шоу-программой, в рамках которой можно увидеть широкий спектр использования клинковых изделий: от боевых искусств до кулинарии.

В программе праздника запланированы мастер-классы, показательные выступления, конкурсы и лекции.

Традиционно в рамках мероприятия для посетителей будет открыт «Город мастеров», где можно не только увидеть работу профессионалов ножевого, кузнечного, гончарного дел и других народных ремесел, но и попробовать что-то сделать самому.

Посетители «Стальной грани» смогут увидеть рыцарские поединки и турниры по стрельбе из традиционного и исторического лука.

Кроме того, зрители смогут принять участие в различных конкурсах и получить ценные тематические призы от организаторов.

В рамках ножевого шоу «Стальная грань» можно ознакомиться с работами мастеров из Украины, стран СНГ и мира, узнать о тенденциях современного рынка.

Уникальные люди, необыкновенные работы – постоянно присутствуют на шоу, а в этот раз организаторы представят особую номинацию: «Легендарная личность «Стальной грани».

Номинанты – неординарные люди, которые вносят большой вклад в развитие общества и культуры.

Кто же станет первым обладателем награды посетители смогут узнать в субботу, 17-ого ноября на открытии ножевого шоу, где и состоится церемония награждения.

В рамках ножевого шоу будет работать комиссия Национального проекта Книга рекордов Украины (аккредитованный партнер Книги рекордов Гиннеса).



Для всех представителей СМИ, прошедших аккредитацию, состоится розыгрыш ценных призов, приуроченный ко Дню Телевидения, радио и связи.

В рамках празднования Дня студента на ножевом шоу будут проведены конкурсы с ценными призами. Для участия в конкурсе необходимо предъявить организаторам студенческий билет.

По вопросам участия и партнерства в ножевом шоу «Стальная грань» обращаться по тел. (044) 536-11-15 (14; 16), (066) 172-17-85.

По вопросам спонсорства и заказа билетов – по тел. (050) 566 63 16.

Подробная программа IX Международного ножевого шоу «Стальная грань» будет опубликована 1 ноября 2012 года.



Детальная информация о Международном ножевом шоу «Стальная грань» на сайте: http://steeledge.com.ua/