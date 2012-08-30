Киев. 30 августа. УНИАН. В Киеве начался сбор подписей против строительства хранилища ядерных отходов в Чернобыльской зоне.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители киевской громады - организаторы инициативы против указанного строительства.

“Мы начинаем сбор 150 тысяч подписей под обращением киевлян к Президенту Украины с требованием срочно отменить решение о строительстве ядерного могильника под Киевом”, - сообщила лидер ОО «Киевский форум» Рена Назарова.

По ее словам, организаторы надеются, что такое количество подписей и мнение такого количества граждан не может быть проигнорировано главой государства.

Как сказала Р.Назарова, сегодня начал работу сайт http://www.mogilnik.net/, где интернет-пользователи смогут оставить свои подписи под обращением. “Никакой регистрации не нужно. Единственное – фамилия, имя, отчество указываем и ставим “да, я против”, - объяснила Р.Назарова.

Кроме того, сообщила она, предусматривается организовать активистов для сбора подписей возле станций метро, торговых центров, заведений культуры, крупных предприятий и тому подобное.

“В случае, если наши требования будут проигнорированы, мы будем дальше использовать свое конституционное право – созывать всеукраинский референдум по народной инициативе”, - отметила ведущая телевизионного ток-Нешоу “Киевский форум”.

Как отметила председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, вопрос строительства хранилища ядерных отходов связан с будущим Украины на много лет вперед и является стратегическим, потому что сегодня в мире не существует технологии полной утилизации, полного обезвреживания отработанного радиоактивного топлива.

“Нет ни одной страны в мире, которая на таком небольшом расстоянии от своей столицы запланировала бы хранилище ядерных отходов. Франция хранит свои отходы на отдаленных островах Тихого океана, а США – в пустыне Невада, причем поиски этих мест длились очень долго... Нет ни одного прецедента в мире, чтобы это строилось меньше, чем в 100 км от столицы государства”, - подчеркнула Т.Тимочко.

Как отмечают экологи, пока не известно, каким будет это хранилище: будет ли там современная система охлаждения ядерного топлива, какие технологии будут использоваться для хранения и, вообще, каким будет это хранилище, строительство которого фактически начато, потому что уже проведены разведывательные работы.

Кроме того, у экологов вызывает обеспокоенность вопрос транспортировки отходов в хранилище в связи с возможной утечкой из контейнеров и загрязнением окружающей среды.

По словам Т.Тимочко, общественность требует прекратить все работы по строительству хранилища, провести экспертное обсуждение проекта, опубликовать все заключения специалистов и резюме проекта. Эти документы, как заверяют организаторы инициативы, не обнародованы умышленно.

Директор Института города Александр Сергиенко заявил, что человеческий фактор повлек много катастроф. “В наших условиях тотальной коррупции, кумовства, когда на руководящие должности ставят не по признаку профессионализма, порядочности, честности, а по признаку преданности, по признаку приближенности, по родственным связям, при нашей технологической дисциплине, при нашем совковом достоянии, когда главное - сделать, а после нас – хоть потоп, в Украине риски человеческого фактора чрезвычайно высоки. Практически они решают все”, - убежден А.Сергиенко.

По словам главного координатора гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталия Черняховского, хранилище решено строить в Чернобыльской зоне, которая объявлена заповедной, и где, по действующему законодательству, строить запрещено. Следовательно, сказал он, решение Верховной Рады от 9 февраля нарушает закон.

Как отметила Т.Тимочко, экологи не против строительства хранилища ядерных отходов, и понимают, что оно крайне нужно Украине, но место для его строительства должно быть избрано очень скрупулезно, проект должен обеспечить безопасность граждан Украины. Она подчеркнула, что с отходами ядерного топлива нужно вести себя очень цивилизованно.

“Мы должны понимать, что хранилище нужно, но мы требуем процедуры – специальной процедуры рассмотрения: от выбора участка до технологии, до проекта. Все это должно быть под жестким общественным контролем. Чиновники не могут это решить за нас”, - отметила эколог.

По убеждению Р.Назаровой, общественности удастся заставить Президента отреагировать на подписи и отменить закон о хранилище.

По ее словам, предварительно проводилось исследование относительно того, готовы ли киевляне сегодня поставить подписи под инициативой и обращением. “Киевляне не просто не любят ставить подписи под чем-то – есть определенный страх перед властью, перед тем, кто что-то скажет, и они не любят выражать свою точку зрения. Но когда поставили вопрос (с 13 июля проводился опрос соответствующий): как киевляне относятся к строительству хранилища в Киевской области, 58,4%, то есть почти 60% киевлян сказали, что мы не просто не поддерживаем, но и готовы поставить подписи «против». Потому я верю в результат инициативы ”, - сказала Р.Назарова.

Справка УНИАН. 9 февраля Верховная Рада приняла Закон "Об обращении с отработанным ядерным топливом относительно размещения, проектирования и строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЕР отечественных атомных электростанций".