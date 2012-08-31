Кандидат в депутаты Ржавский призывает «технических кандидатов-двойников» отказаться от участия в выборах

Киев. 31 августа. УНИАН. Кандидат в народные депутаты Украины по 108-му избирательному округу Луганской области Александр Ржавский призывает «технических кандидатов-двойников», баллотирующихся в его округе, добровольно отказаться от дальнейшего участия в выборах.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Как заявил А.Ржавский, всем известно немало примеров нечестной конкуренции, когда в политической борьбе используются грязные и нечестные методы. «Я ответственно заявляю, что никогда не позволю себе совершение подобных действий и призываю всех вас заявить о такой же своей позиции публично», – сказал кандидат.

В связи с этим А.Ржавский предложил всем кандидатам в народные депутаты по 108 избирательному округу подписать соответствующий меморандум. «По своей совести и внутреннему убеждению я не могу делать вид, что не понимаю нечестных технологий, которые уже применяются в этой компании», - добавил он.

А.Ржавский сообщил, что в округе баллотируются два Терникова и два Мошенских. По его словам, согласно закону, каждый гражданин может выдвинуть свою кандидатуру в народные депутаты, но выдвижение «двойников» является грязной технологией.

«Даже не хочу утруждать себя досужими размышлениями, кому это может быть выгодно и кто стоит за этим бессовестным делом, но уверен, - это дело рук одного из наших зарегистрированных кандидатов. Я требую от режиссеров этого безобразия немедленно принять меры по снятию этих псевдокандидатов», - заявил А.Ржавский.

Он сообщил, что Валерий Мошенский – известный предприниматель и депутат Киевсовета, Юрий Терников – член Партии Регионов и тоже имеет приличный официальный послужной список. «А кто они - эти однофамильцы известных людей? Что заставило этих простых и, в общем-то, наверное, нормальных граждан, пойти на эту низменную акцию?» – отметил он.

А.Ржавский заявил, что намерен обратиться в правоохранительные органы, если «двойники» не снимут свои кандидатуры.

«Мне не надо ослабления соперников. Я готов в открытом диалоге доказать свое преимущество с любым из кандидатов, на любой публичной площадке, в любое время. Внимание режиссерам - даю пять суток. Если в течении пяти дней после опубликования этого обращения не будут написаны заявления об отказе от участия в выборах этих фальшивых кандидатов - берегитесь! Поверьте, я найду способ вывести всю компанию на чистую воду, но тогда это будет другой разговор, который квалифицируется как статья Уголовного кодекса «обман избирателей», – заявил А.Ржавский.

Обращаясь к инициаторам регистрации кандидатов-«двойников», он добавил: «Не тешьте себя надеждой, что «двойники» не признаются во всех подробностях, как все это происходило. Когда будет устранена эта несуразность, мы вернемся к моему предложению».