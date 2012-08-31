Украинские правозащитники ставят под сомнение справедливость суда над представителями оппозиции Казахстана

Киев. 31 августа. УНИАН. Общая неблагоприятная ситуация с правами человека и демократией в Казахстане, а также ряд недостатков в судебном процессе над представителями оппозиции могут поставить под сомнение справедливость последующего решения суда.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявили участники Наблюдательной миссии за соблюдением прав человека в Республике Казахстан.

Руководитель этой Наблюдательной миссии Назарий Боярский отметил, что она была сформирована после столкновений в казахском городе Жанаозен 16 декабря 2011 года. Украинские представители правозащитного движения, СМИ и общественные активисты уже трижды выезжали в Казахстан на судебные заседания по этому делу.

Н.Боярский сообщил, что сейчас продолжается судебный процесс по делу лидера оппозиционной партии «Алга!» Владимира Козлова, оппозиционного политика Серика Сапаргали и общественного активиста, бывшего нефтяника Акжаната Аминов.

В.Козлов и А.Аминов обвиняются сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Казахстана – по ч.1 статьи 235 (создание организованной группы с целью подрыва и разрушения социально-политических основ конституционного уклада Республики Казахстан), по ч.3 статьи 164 (преднамеренные действия, обращенные на разжигание социальной вражды и раздора, в группе лиц, публично с использованием средств массовой информации), а также по ч.2 статьи 170 (преступления против конституционного уклада и безопасности государства в организованной группе с использованием СМИ, а также публичные призывы к насильственному захвату власти, подрыву безопасности государства и насильственной смене конституционного уклада, а также распространение с этой целью материалов такого содержания). С.Сапаргали обвиняется по двум статьям – по ч.3 статьи 164 и ч.2 статьи 170.

При этом А.Аминов полностью признает свою вину, С.Сапаргали – частично, а В.Козлов свою вину не признает, отметил Н.Боярский. В то же время эксперты прогнозируют, что подсудимые могут получить от 7 до 10-12 лет заключения.

Как отметила журналист Центра информации о правах человека Ирина Виртосу, которая также приняла участие в миссии, судебные заседания по делу проходят открыто. Однако журналистам запрещено пользоваться фотоаппаратами и диктофонами, поэтому им приходится стенографировать процесс.

В то же время, по словам И.Виртосу, наблюдается очевидное нарушение принципа состязательности сторон во время рассмотрения дела и верховенство прокуратуры. В частности, сообщила она, свидетелям от обвинения предоставляется больше времени на выступления, однако на уточняющие вопросы защиты они уклоняются от ответа.

Кроме того, сообщила журналист, В.Козлов заявляет, что на него сейчас осуществляется давление. В частности, в СИЗО неизвестные в штатском приносят ему распечатки, свидетельствующие о том, что за его женой следят.

Также И.Виртосу отметила, что оппозиционные журналисты сейчас беспокоятся своим будущим, ведь обвинение использует по делу их предыдущие материалы в качестве доказательств. «При чем их статьи – это были просто свидетельства происходивших событий. Но их анализируют как призывающие к кровавому бунту, социальному раздору», - подчеркнула она.

В свою очередь председатель Центра гражданских свобод, который при поддержке фонда «Открытый диалог» (Люблин, Республика Польша) выступил организатором пресс-конференции, Александра Матвийчук отметила, что правозащитные и общественные организации должны совместно противостоять всем нарушениям прав и свобод человека, которые происходят в их и соседних странах.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года в результате столкновений между бывшими рабочими нефтяных компаний и полицией в Жанаозене погибли, по официальным данным, 17 человек, около сотни получили ранения.

Беспорядкам предшествовала многомесячная забастовка работников нефтяной компании, недовольных размерами своих зарплат. Судом эта забастовка была признана незаконной, ее участники уволены. При этом, по словам очевидцев, главными зачинщиками погромов были не нефтяники, а какие-то посторонние провокаторы. Вскоре после начала беспорядков в город были введены спецназ и внутренние войска, которые жестко подавили беспорядки, а также было введено чрезвычайное положение.

Оппозиция утверждала, что количество погибших и раненных намного больше официальных данных.

Украинские правозащитники заявляли о нарушении прав подсудимых - бывших рабочих нефтяной компании, обвиняемых в массовых беспорядках в городе Жанаозене в декабре 2011 года.