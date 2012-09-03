8 сентября в киевском Доме кино состоится премьера первой серии документального фильма “Украинская революция”

Киев. 3 сентября. УНИАН. 8 сентября в 17:00 в киевском Доме кино состоится премьера первой серии исторического документального фильма “Украинская революция”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказал журналистам автор сценария, продюсер и режиссер Иван Канивец.

3 января 2011 года была начата работа над экранизацией воспоминаний генерал-хорунжего армии Украинской Народной Республики Всеволода Петрива. Документальная лента “Украинская революция” является попыткой воспроизвести события относительно недалекого прошлого с целью продемонстрировать современному украинцу, как лишь век назад их деды и прадеды добывали свое право на свободную жизнь.

И.Канивец отметил, что воспоминания В.Петрива написаны достаточно на легком, живом языке, а следовательно, их нетрудно и интересно было переносить на экран. Кроме того, тексты одного из руководителей тогдашней Украинской армии содержат много документальных свидетельств, подробностей тогдашних событий и могут быть интересными и как исторический материал.

В.Петрив был военным и общественным деятелем, военным министром и генерал-хорунжим армии УНР, участником обороны Киева в 1918 году, с 1921 года – в эмиграции. Его воспоминания описывают участие в Первых освободительных движениях 1917-1921 года и важны тем, что автор описывает не действия руководителей государства, а делится своими впечатлениями обо всем, что он слышал и видел в те годы. Автор сценария добавил, что военный фактически сам выбрал свою судьбу. В.Петрив был офицером русской армии, имел хорошие карьерные перспективы, но решил служить независимой Украинской республике.

Фильм состоит из двух серий по 25 минут. Его действие охватывает период с начала 1917 года до марта 1918 года. И.Канивец рассказал, что сначала планировал 6-серийный фильм, он обращался за финансовой помощью к украинским бизнесменам и политикам, но согласия не получил. Из-за нехватки средств сценарий было решено сократить до двух серий. Как отметил режиссер, группа до сих пор не закончила съемки второй серии ленты, планирует это сделать в ближайшее время и только после того думать о ее распространении. Отвечая на вопросы журналистов, режиссер рассказал, что фильм снимался на безгонорарной основе, на 80% его производство финансировалось самой съемочной группой. Только впоследствии помощь в создании ленты оказали львовский меценат Владимир Правосудов и народный депутат Андрей Шкиль.

Сцены фильма были отсняты на территории Киевской области и во Львове. В съемках активное участие приняли клубы военно-исторической реконструкции “Чота пешей разведки 3-й железной дивизии ДА УНР” и “Повстанец”, в частности, участник первого из них Богдан Иванько сыграл роль главного героя В.Петрива. Также роль Симона Петлюры сыграл народный депутат Олесь Доний, закадровый текст читал актер Богдан Бенюк. Музыку к фильму исполнил Национальный академический духовой оркестр Украины, песни исполнил Тарас Компаниченко и группа “Хорея казацкая”. И.Канивец добавил, что с целью популяризации знаний об Украинских освободительных движениях и их участниках показ фильма в Доме кино и последующие публичные показы в других киноклубах будут бесплатными.