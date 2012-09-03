Тележурналист стал кандидатом в депутаты, чтобы снять документальный фильм о выборах

Киев. 3 сентября. УНИАН. Для того, чтобы снять максимально реалистичный телевизионный документальный фильм о выборах в Верховную Раду, журналист телеканала “Интер” Геннадий Стамбула решил зарегистрироваться кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №18 (Винницкая область).

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Г.Стамбула рассказал, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его кандидатом в депутаты 14 августа. После этого, по закону о выборах, он взял отпуск на телеканале. “Телепроект, который я сейчас делаю, никак не связан с “Интером”, – сказал журналист.

Он рассказал, что не поддерживает ни одну из политических сил, на выборы решил идти самовыдвиженцем. По словам Г.Стамбулы, над телепроектом будет работать небольшая команда журналистов, операторов, режиссеров, которые являются его друзьями. Концепцией проекта является изменение журналистом профессии и показ избирательного процесса изнутри, каким он есть, “собственными глазами”.

Главными героями будут обычные люди, независимо от их уровня жизни или профессии. Г.Стамбула рассказал, что баллотируется в округе, подавляющее большинство избирателей в котором составляют жители небольших сел. “Мы хотим показать, чем живут простые люди, хотим показать их проблемы, которые действительно нуждаются в решении будущими народными избранниками”, – сказал журналист. “Мне с профессиональной точки зрения важно понять и показать зрителю, что происходит в стране во время выборов и почему”, – добавил он. При этом журналист не отказывается от амбициозных планов серьезно побороться за победу в округе и проверить, можно ли в Украине с минимальным бюджетом избирательной кампании, не раздавая продуктовые наборы и не заманивая “звезд” эстрады, стать “слугой народа”. “Цель – продемонстрировать, насколько это реально. Можно ли без больших денежных вливаний, без подкупа избирателей стать народным депутатом”, – сказал Г.Стамбула.

По словам журналиста, бюджет проекта очень мал, поэтому журналистская команда готова сотрудничать со всеми, кто желает помочь в его реализации, надеется на поддержку независимых журналистов, отечественных и зарубежных общественных организаций. Он добавил, что уже проявила заинтересованность в сотрудничестве одна из польских продакшн-студий, также группа готова вести переговоры о размещении телевизионного продукта на украинских телеканалах.