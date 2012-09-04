«Фонд региональных инициатив» будет оказывать правовую помощь региональным журналистам во время парламентских выборов

Киев. 4 сентября. УНИАН. Общественная организация «Фонд региональных инициатив» будет оказывать правовую помощь журналистам региональных средств массовой информации во время подготовки и проведения парламентских выборов 2012 года.

Об этом главный директор Общественной организации «Фонд региональных инициатив» Людмила Байло сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

Она представила проект организации «Правовая защита журналистов региональных СМИ во время подготовки и проведения парламентских выборов 2012 года», который будет реализовываться совместно с Посольством Нидерландов в Украине, общественной организацией «Всеукраинский центр правовой помощи «Общественный защитник» и международной общественной организации "Интерньюз-Украина".

«Общеизвестным является факт низкого уровня правовой защищенности украинских журналистов во время исполнения ими служебных обязанностей и всем известно, что особенно сложной является работа журналистов в предвыборной кампании, в том числе притеснения, угрозы», - отметила Л.Байло.

Она подчеркнула, что объективно больше всего страдают региональные журналисты из-за нехватки профессиональных юристов в медиа-сфере, а также ограниченности финансовых возможностей для привлечения юристов.

«Для этого в предвыборный период мы видим наиболее эффективным предоставление общественной защиты журналистам и предоставление им правового образования», - сказала Л.Байло.

По ее словам, в рамках программы в пяти городах Украины будут работать общественные приемные, в которых юристы будут оказывать журналистам юридическую помощь, в том числе будут представлять их интересы в суде. Такие центры будут работать во Львове и охватывать западный регион Украины, Николаеве (юг), Чернигове (север), Харькове (восток) и Киеве. Они будут объединены в единую сеть с информационно-координационным центром в Киеве.

Также в столице будет работать горячая телефонная линия для сообщений о необходимости получения работниками СМИ правовой помощи.

Председатель правления ГО «Всеукраинский центр правовой помощи «Общественный защитник» Алла Мукшименко сообщила, что все юристы пройдут специальную подготовку. Она отметила, что только в законе о выборах СМИ упоминаются в более чем 25 статьях, а если учитывать пункты этих статей, то количество упоминаний составляет почти 100.

Она подчеркнула, что «Общественный защитник» в рамках программы приложит все усилия, чтобы журналисты работали профессионально, не в нарушение законодательства, и главное – чтобы никто не нарушал прав журналистов.

Директор по правовым вопросам "Интерньюз-Украина" Павел Моисеев отметил, что его организация в рамках реализации проекта будет проводить тренинги для журналистов. Он напомнил, что в последнее время было существенно изменено законодательство в сфере деятельности СМИ, поэтому правовое образование журналистов будет очень целесообразным. Тренинги состоятся в пяти регионах Украины, которые охватывают юг, север, запад, восток, а также Киев.