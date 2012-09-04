Посол Японии прогнозирует значительное развитие в сфере торговли с Украиной

Киев. 4 сентября. УНИАН. Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Тоичи Саката прогнозирует значительное улучшение в сфере инвестиций и торговли между Японией и Украиной.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос об итогах сотрудничества Украины и Японии за 20 лет дипломатических отношений между странами.

Т.Саката отметил, что наиболее активно, по его мнению, Украина и Япония сотрудничают в сферах экономики, культуры, науки и техники. «Мы имеем очень хорошее развитие отношений между Украиной и Японией», - сказал он.

Посол отметил, что это, в частности, подписание Киотского протокола и проект инвестиционного меморандума между Украиной и Японией, который разрабатывается с сентября 2011 года. «Когда этот проект будет подписан, отношения между Украиной и Японией в сфере инвестиций, в сфере торговли будут улучшаться и очень большими темпами. Это очень большой шаг в экономике для нас», - убежден Т.Саката.

Также он отметил, что в ближайшее время между Украиной и Японией должны быть подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере образования, науки и техники.

Кроме того, добавил Т.Саката, этой осенью Япония планирует проведение ряда культурных мероприятий в Украине.