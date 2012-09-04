Львовский театр Заньковецкой 4-7 сентября покажет в киевском театре Франко французские спектакли «Загадочные вариации» и «Арт»

Киев. 4 сентября. УНИАН. Львовский Национальный академический украинский драматический театр имени Марии Заньковецкой на Камерной сцене Национального академического драматического театра имени Ивана Франко впервые представит столичным зрителям два спектакля по пьесам современных французских авторов - «Загадочные вариации» и «Арт».

Об этом режиссер-постановщик театра, заслуженный деятель Украины Вадим Сикорский сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил актер театра, народный артист Украины Богдан Козак, исполняющий одну из ролей в спектакле «Загадочные вариации» по пьесе французского писателя, драматурга и сценариста Эрика-Эммануэля Шмитта, идея поставить спектакль в Украине принадлежала режиссеру В.Сикорскому.

Б.Козак отметил, что в спектакле двое людей ведут между собой диалог о третьем лице, и их отношение к нему раскрывает этих людей в неожиданном качестве.

«Важно то, что эта пьеса современная, пьеса не о политике, а пьеса, так как и пьесы Чехова, – о человеке, о его внутреннем мире, мыслях», - подчеркнул актер.

В свою очередь В.Сикорский подчеркнул, что в другом спектакле - «Арт» французской актрисы и драматурга Ясмины Рези, играют ученики Б.Козака. Этот спектакль театр неоднократно показывал в европейских странах и получал за постановку различные награды.

Гастроли театра имени Заньковецкой к Киеве проходят при поддержке почетного консульства Франции во Львове.

4-5 сентября на Камерной сцене театра имени Франко покажут спектакль «Арт», а 6-7 сентября - «Загадочные вариации», написанный специально для бенефиса известного французского актера Алена Делона. Присутствующий на пресс-конференции атташе по вопросам культуры Посольства Франции в Украине Франки Бландо подчеркнул важное значение постановки в Украине пьес современных французских авторов. Ф.Бландо также выразил мнение, что это может стать поводом для приглашения Э.-Э.Шмитта и Я.Рези в Украину.